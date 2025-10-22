Gloria Trevi: He perdonado a todos, pero por mí

Más de 20 años después de que Gloria Trevi fue declarada inocente de los cargos de secuestro y corrupción de menores, afirmó sin mencionar nombres: “He perdonado a todos, pero por mí”.

“El perdón es para uno, para seguir bien. Eso no quiere decir que vaya a permitir que se hagan cosas incorrectas o cosas malas o que si me entero de algo no denuncie. El perdón de las personas que nos lastiman, más que para ellas, es para nosotros, para vivir bien, para vivir tranquilos, para ser felices y para seguir adelante con nuestras vidas”, dijo ayer en conferencia de prensa en un cine de la Ciudad de México.

El Dato: La posproducción de la docuserie duró aproximadamente nueve meses. Los últimos tres meses se trabajó muy cerca con la cantante mexicana Gloria Trevi.

La intérprete presentó la docuserie La Trevi sin filtro en la que comparte su vida más personal, desde la convivencia con su familia hasta sus vacaciones, los momentos antes de un show o sus reflexiones sobre la Inteligencia Artificial, de lo que aún se dice de ella en Internet o del recuerdo que tiene de su hija Ana Dalay.

La intérprete de “Con los ojos cerrados” incluso habló de la reconciliación, pues si pudiera haría las paces con todos, comentó. Sin embargo, confesó que por ahora ha vuelto a relacionarse con María Raquenel (Mary Boquitas), con quien estuvo encarcelada.

“No puedo hablar mucho de las situaciones legales, pero sí empecé a seguir a María Raquenel, me enteré de la situación de salud que está pasando su esposo y me he sentido conmovida. Durante algunos años pasamos por muchas cosas muy difíciles.

18 meses de rodaje dedicaron. Algunas grabaciones fueron en Madrid, Barcelona y Nueva York

“Hubo un tiempo en que fuimos amigas. Mucha gente quería ver esa reconciliación y creo que es bonito dar ese mensaje de que nos debemos reconciliar; me reconciliaría con todo el mundo si pudiera. Recuerden que no soy yo la que ha aventado el primer golpe, soy yo la que se tiene que estar defendiendo de los ataques”, comentó.

Gloria Trevi también habló de cómo en Wikipedia la ponen “como la peor persona del mundo” y cuestionó quién tiene el poder para mantener esa información por 10 años.

“Es como si nada más hablaran del puro escándalo y sin las resoluciones positivas. Eso está supercabrón”, dijo.

También compartió qué quisiera que se incluyera en cualquier biografía suya: “Lo que he trabajado, los sueños que tenía una niña que creció, que de repente sus sueños se convierten en pesadillas, pero que cuando sale de esa pesadilla, sigue adelante, continúa echándole ganas y se logra levantar. Eso es la verdad. Mucha gente se puede sentir inspirada con esta historia. No nada más una historia oscura que se queda en la oscuridad por gente oscura que fue la que escribió eso”, expresó.

Gloria Trevi también se sinceró sobre la pérdida de su hija Ana Dalay.

“Ella me ha acompañado todos los días. Yo voy al cine con mis hijos y siento que ella va conmigo. No es que se haya ido y haya desaparecido de mi vida. No lo he superado. No creo que haya una madre que haya perdido un hijo y te diga que lo superó. No se supera. Pero sigo adelante, porque siento dentro de mí que ella me abre los ojos y que lo hizo para que yo fuera feliz, para que yo hiciera felices a muchas otras personas”, dijo.

En 10 episodios, en la docuserie La Trevi sin filtro, los espectadores podrán ver cómo se prepara para la gira mundial más ambiciosa de su carrera, Mi Soundtrack, por lo que verán cómo es su vida entre cada show; incluso serán testigos de peleas maritales con su esposo y mánager, Armando Gómez, o cómo es la relación con sus hijos. Se estrenará el próximo viernes en ViX.