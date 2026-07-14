Oscar Maydon defiende los corridos frente a estigmatización

El vocalista sonorense Oscar Maydon al hablar de los corridos: “Veo películas y series donde salen drogas, prostitución y narcotráfico y nadie dice nada. Pero si Oscar Maydon deja de cantar corridos, ¿ya no va a pasar droga, ya no habrá armas? Contamos lo que pasa en las calles. No entendemos por qué sólo contra nosotros”.

La declaración la hizo ayer durante la conferencia en la que dio detalles de su nuevo disco Música en mi Jetski (Sony Music, 2026).

El Dato: El sonorense recibió discos de oro, platino y diamante por las altas ventas de su música. Además, prepara un nuevo álbum de corridos para noviembre.

También rechazó que ese tipo de música sea responsable del comportamiento de las nuevas generaciones. “Si un hijo hace las cosas mal, no es culpa de los artistas. Nosotros crecimos escuchando corridos y no somos delincuentes. Yo soy un artista, tengo una empresa, doy trabajo y soy gente de bien”, comentó.

Sobre su nuevo material, Oscar Maydon afirmó que era el momento para salirse de su zona de confort. Después de consolidarse como uno de los máximos exponentes de los corridos, en este álbum presenta 21 canciones en las que explora el reguetón, la salsa, el trap, el house y el pop sin dejar de lado la esencia que lo ha llevado a convertirse en uno de los mexicanos más escuchados.

Aseguró que el cambio más importante que ha vivido en su carrera no ha sido la fama, sino la manera en la que entiende su propio camino.

“Lo que ha cambiado es la visión. Uno empieza con un sueño, pero es guajiro, no sabes si las cosas van a funcionar. Entiendes que todo se puede lograr, que no importa de dónde vengas ni si vienes del rincón más lejano donde piensas que nadie te puede escuchar; siempre hay posibilidades si tú lo quieres”, expresó.

Aunque reconoció el éxito que vive actualmente, aseguró que mantiene la misma ambición.

“La gente que me conoce sabe que tengo los pies muy en la tierra, pero eso no quita que me quiera comer el mundo. Sigo teniendo hambre como el día uno y eso es lo que me hace trabajar todos los días”, comentó.

La inspiración para Música en mi Jetski llegó durante una temporada viviendo en Miami, ciudad estadounidense que terminó marcando el concepto del proyecto.

“Vivía enfrente de la playa, veía la vibra caribeña, escuchaba salsa, convivía con venezolanos, argentinos, puertorriqueños y dije: ‘Tengo que aprovechar esto’. Siempre había querido hacer un disco de reguetón y pensé que era el momento de enseñarle a la gente lo que puedo hacer en otros ritmos”, explicó.

Por ello, el material incluye desde reguetón y trap hasta salsa, house y canciones con una instrumentación mucho más orgánica. “Es un experimento de sonido. El urbano te permite ser tú. No hay una línea que te diga por dónde ir. Quería salirme de mi zona de confort”, señaló.

A diferencia de proyectos anteriores, esta vez decidió limitar las colaboraciones para que el público conociera más de cerca su propuesta artística. Hizo mancuerna con J Balvin y Víctor Mendívil, por ejemplo.

“No hice un disco pensando en quién debía colaborar. Soy más de entrar al estudio y si sale una buena canción, se queda. También lo hice para que escucharan más de mí y no tanto de otros artistas”, explicó el cantante de “Madonna”.

Maydon también habló sobre el crecimiento del llamado reguetón mexicano y consideró que el siguiente paso es internacionalizarlo.

“Los mexicanos hacemos muy buen reguetón. Ya llevamos los corridos a todo el mundo; ahora hay que evolucionar el reguetón mexicano porque todavía falta llevarlo a ese nivel mundial. Creo que nosotros podemos hacerlo”, afirmó.