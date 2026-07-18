Alejandro Escuer fomenta la creación de obras para flauta

AUNQUE ES MÁS COMÚN la composición de obras para violín o piano, el músico Alejandro Escuer busca promover creaciones para su instrumento, la flauta. Ha tenido el privilegio de que autores de la talla de Gabriela Ortiz le dediquen una pieza, como ocurrió con Altar de viento, que reestrena hoy con la Orquesta Sinfónica de Minería en su Temporada de Verano 2026.

“La flauta es un instrumento de mucha expresividad, potencialidad y fuerza. En Latinoamérica no hay tantos conciertos para flauta y orquesta. Éste es mi onceavo. He estrenado 10 diferentes, sobre todo de mexicanos, uno de ellos, el de Enrico Chapela”, dijo Alejandro Escuer a La Razón.

Contó que ha impulsado esta labor durante más de una década: “Llevo 12 años trabajando con los compositores para que escriban adecuadamente para la flauta. Es un trabajo de largo plazo”.

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9 programas integran la Temporada de Verano

Altar de viento, de Gabriela Ortiz, es resultado de varias colaboraciones que ha tenido con la artista mexicana. “Es una obra muy significativa para mí. Inicia con la flauta sola y luego la orquesta entra a mitad del movimiento. La flauta se luce con algunos adornos; también la orquesta tiene fuerza”, dijo sobre la pieza que interpretará hoy y mañana en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, a las 20:00 y a las 12:00 h, respectivamente.

Destacó que, en el segundo movimiento, Gabriela Ortiz presenta una metáfora de la geometría. Y en el cuarto, el sonido de la flauta es más grave y ofrece un momento más contemplativo e introspectivo. La compositora plantea cómo el viento es una fuerza que no se ve, pero se escucha y siente: “La obra está inspirada en la poesía de Matsuo Bashō y en la energía del aire en movimiento. Con la flauta es evidente”.