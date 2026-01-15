El periodista de espectáculos Juan José Pepillo Origel se pronunció sobre el reciente romance entre su sobrino Luis Carlos Origel y la conductora mexicana Andrea Legarreta, una noticia que ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento.

El conductor de 77 años se encuentra de viaje por Europa, sin embargo, no dudó en hablar del tema. Esto es lo que comentó.

¿Se opone? Pepillo reacciona al romance de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

Pepillo Origel, tío del novio de Andrea Legarreta, confesó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que ya sospechaba de la relación antes de que se hiciera pública.

Andrea Legarreta y su supuesto novio Luis Carlos Origel ı Foto: Redes sociales

“Ya sé que saltó la noticia de que mi querida Andrea Legarreta está enamorada. Está el escándalo de: ‘¿De quién está enamorada Andrea?’. Y pues está enamorada nada menos que de un sobrino mío, que es mi ahijado, a parte, mi querido Luis Carlos Origel", comenzó el video el periodista de espectáculos.

El famoso contó que el nuevo novio de la conductora Andrea Legarreta es hijo de su hermano Luis Carlos.

“Ya lo sospechaba, porque los veía muy juntos y con mucha confianza”, comentó el comunicador Pepillo Origel, quien aseguró que la noticia no lo tomó por sorpresa.

Lejos de mostrarse en contra, el famoso conductor de León, Guanajuato, expresó su apoyo a la pareja y destacó la madurez que tienen ambos. “Andrea es una mujer que merece ser feliz, y mi sobrino es un buen muchacho. Si ellos están contentos, yo también lo estoy”, afirmó.

“Yo quiero mucho a Andrea y quiero mucho a mi sobrino. Si ellos están bien, yo estoy feliz”, concluyó.

Con estas palabras, el periodista Pepillo Origel dejó claro que no existe oposición de su parte, sino respaldo a la relación de la conductora Andrea Legarreta, de 54 años, y su sobrino Luis Carlos Origel, de unos 41.

Andrea Legarreta encuentra el amor tras su ruptura con Erik Rubín

Andrea Legarreta, reconocida por su trayectoria en televisión y su papel como conductora de Hoy, sorprendió al confirmar recientemente su relación con Luis Carlos, entrenador de gimnasio e influencer.

El hombre de 41 años ha tenido varias participaciones en el programa matutino de Televisa.

La también actriz, se separó hace tres años de su esposo, el cantante Erik Rubín. La pareja procreó dos hijas. Sin embargo, la pareja decidió postergar el proceso de divorcio y en redes sociales ha surgido controversia pues Andrea ya anunció oficialmente su noviazgo con el sobrino de Pepe Origel.