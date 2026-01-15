Luis Carlos Origel: Edad, estatura, de dónde es, redes sociales, esto se sabe de él

Luis Carlos Origel es el nuevo novio de Andrea Legarreta, la conductora confirmó su romance con el maestro fitness, quien además trabaja en la cadena de gimnasios de la que ella es la dueña.

El entrenador estuvo de invitado en el programa de Hoy y fue ahí cuando se desataron las especulaciones de romance con Andrea Legarreta, sobre todo cuando sus compañeros del matutino le gritaron: “Ella ya ganó”, mientras él le sostenía la mano.

¿Quién es Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta?

Luis Carlos Origel es un entrenador y creador de contenido fitness, quien es originario de León, Guanajuato.

TE RECOMENDAMOS: Polémica Ana María Alvarado recuerda cuando Julio Iglesias le hizo una indecorosa propuesta

Edad de Luis Carlos Origel

Luis Carlos Origel tiene 41 años aproximadamente, sin embargo, algunos usuarios dicen que luce más joven debido a su estilo de vida saludable.

Andrea Legarreta y su supuesto novio Luis Carlos Origel ı Foto: Redes sociales

Estatua de Luis Carlos Origel

Luis Carlos Origel mide, alrededor, de 1.80 metros, en las imágenes en las que aparece junto a su novia Andrea Legarreta se puede ver la diferencia, con Eric Rubín, ex de la conductora, quien mide 1.88 metros.

Redes sociales de Luis Carlos Origel

El influencer fitness tiene una gran comunidad en las redes sociales, en Instagram @lcorigel y tiene 63 mil seguidores, hasta ese momento. Antes de que se volviera mediático por su relación con Andrea Legarreta tenía 40 mil seguidores, por lo que subió casi 20 mil.

En TikTok no tiene tanta presencia, el único perfil que existe con @lcorigel tiene solo 5 mil seguidores, pero no tiene contenido.

¿Cómo se conocieron Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta eran amigos desde hace 10 años, de hecho él trabajaba en la cadena de gimnasios de la conductora Commando.

La amistad existía desde hace tiempo, sobre todo porque Luis Carlos es sobrino de Juan José Origel, con quien la también actriz tiene una relación de amistad por el medio del espectáculo.

Andrea Legarreta dijo que ella está muy enamorada y aunque no estaba al cien por ciento confirmado, Juan José Origel publicó un video en el que confirmó la relación, dijo que su sobrino Luis Carlos le habló para contarle que ya es novio de la presentadora de Hoy.