El cantante Erik Rubín, exintegrante de Timbiriche, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que circularan imágenes en las que aparece acompañado de una misteriosa joven en la Ciudad de México.

Tras su separación de Andrea Legarreta, con quien compartió más de dos décadas de matrimonio, el artista había mantenido su vida sentimental fuera de los reflectores. Sin embargo, recientemente fue visto en un centro comercial del sur de la capital con una bella mujer y no temió a las cámaras de los fans.

Te contamos quién es ella y lo que se sabe del nuevo romance del exesposo de Andrea Legarreta.

¿Quién es la nueva novia de Erik Rubín?, los captan paseando juntos

De acuerdo con lo difundido por los fans de Erik Rubín, el cantante fue visto en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México caminando de la mano con una joven. El momento fue grabado por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente compartido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

En las imágenes se observa al exesposo de Andrea Legarreta recorriendo el centro comercial junto a su acompañante antes de ingresar a un restaurante.

Durante el paseo, varios admiradores se acercaron para saludarlo y pedirle fotografías, por lo que Erik Rubín soltó la mano de la joven por unos instantes para atenderlos. Ella, mientras tanto, permaneció cerca, pero sin llamar la atención, observando la escena con tranquilidad.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación, la cercanía entre ellos es evidente, pues los besos, abrazos y paseos indicarían que entre ellos se está gestando un romance.

La identidad de la joven que conquistó el corazón de Erik Rubín aún no ha sido revelada, lo que ha generado aún más curiosidad entre los seguidores del intérprete. Sin embargo, se sabe que su nombre está alejado del mundo del espectáculo. Es posible que esta mujer sea con quien fue visto en enero el cantante.

Usuarios en redes sociales han comentado que la joven que acompaña al ex Timbiriche aparenta ser considerablemente menor que el cantante y que luce muy bella; ella luce de 30 años y él tiene 55.

Esta diferencia de edades generó que fuera comparado con la situación sentimental de su exesposa Andrea Legarreta, quien recientemente confirmó su relación con Luis Carlos Origel, también varios años más joven que ella.