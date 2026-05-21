Mario Alberto Barreto Domínguez, mejor conocido como Degezeta, un joven cantante de apenas 22 años fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.

Su partida ha generado conmoción entre seguidores y colegas por la violencia con la que le fue arrebatada la vida. Apenas días antes había lanzado nueva música y compartido en redes sociales su entusiasmo por los proyectos que venían.

Muere Degezeta, cantante de 22 años; ¿qué le pasó?

De acuerdo con los reportes de medios locales, Degezeta murió en un ataque ocurrido la noche del 20 de mayo de 2026, cuando el cantante de 22 años salía de un estudio de grabación en Culiacán, Sinaloa.

El hecho se registró frente al Estadio Ángel Flores, donde hombres armados aprovecharon la luz roja de un semáforo para disparar contra el automóvil en el que viajaba el cantante junto a Iván Marlon, quien también perdió la vida.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. El cuerpo del artista fue identificado por sus familiares, quienes esperan el traslado de los restos a Hermosillo, Sonora, su lugar de origen.

Horas antes del ataque, Degezeta había compartido en sus historias de Instagram una fotografía desde el estudio, dejando entrever que preparaba música nueva. Esa publicación se convirtió en su último mensaje a los seguidores.

¿Quién era Degezeta?

Degezeta, cantante originario de Hermosillo, Sonora, era considerado una de las promesas emergentes de la música urbana mexicana. El intérprete de 22 años, cuyo nombre real era Mario Alberto Barreto Domínguez, había comenzado a ganar notoriedad en plataformas digitales debido a su estilo y letras que conectaban con la juventud.

Apenas cinco días antes de su muerte lanzó el tema “Glopeta”, que rápidamente empezó a circular entre sus seguidores.

Su perfil en redes sociales mostraba a un cantante apasionado por la música y con sueños de convertirse en una figura reconocida en la escena nacional.

La noticia del asesinato de Degezeta ha generado múltiples reacciones en la comunidad artística, que lamenta la violencia que afecta a jóvenes talentos y corta de manera abrupta carreras prometedoras.