Ex novia de Peso Pluma asegura que él se burlaba del físico de Kenia Os

Ex de Peso Pluma asegura que él se burlaba del físico de Kenia Os

Kenia Os y Peso Pluma son una de las parejas latinas más famosas de la actualidad, quienes han entrado en controversia a raíz de que la cantante mexicana reveló que había atracción entre ambos desde que grabaron el video de ‘Tommy y Pamela’, a pesar de que él tenía novia.

¿Peso Pluma hablaba mal de Kenia Os frente a su ex?

La ex del artista, Hanna Howell, alzó la voz y reveló que supuestamente Peso Pluma habría hablado de manera negativa sobre el aspecto físico de Kenia Os cuando ellos eran pareja e incluso señaló que repetía el mismo discurso para todas las mujeres.

La modelo de redes sociales reaccionó a varios comentarios de usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a hablar de las recientes declaraciones de la cantante de ‘Malas Decisiones’, como que Hassan le dijo que “era la primera mujer en ponerlo nervioso”.

“Se lo dijo a cada persona que conocía”, se burló Hannah. Además, ella asegura que estuvo todo el tiempo con el cantante durante la grabación del video musical de ‘Tommy y Pamela’, contrastando con la declaración de Kenia Os.

En ese sentido, destacó: “Estuve allí para el video musical todo el tiempo. De nuevo, me quedaré callada porque ambos no quieren que publique las cosas que dijo sobre ella que tengo en nuestros mensajes y todas las cosas horribles que me dijo sobre su apariencia mientras estábamos filmando ese video jaja”, se burló.

“Por favor, deja de comentar sobre esos dos payasos de relaciones públicas en mis redes sociales, no quiero tener nada que ver con eso”, finalizó en su mensaje, el cual desató una serie de reacciones en redes sociales.

Hanna Howell vuelve a mencionar a peso pluma pic.twitter.com/oyAgU85115 — FeRnAnDO🪶 (@FeRnAnDO210442) December 28, 2025

La mayoría de los usuarios defendieron a Kenia Os, al asegurar que Hanna no compartió evidencia de los supuestos comentarios hacia el cuerpo de la famosa que habría realizado Peso Pluma. Te dejamos algunas reacciones:

"Si las ex están saliendo a hablar es porque hay algo turbio en PP“.

“Por algo Kenia mantiene su vida en privado, porque todo lo sacan de contexto y siempre hay terceras personas pendiente a cualquier cosa para funarla".

“Esa mujer nada más no lo supera”.

“Si un hombre habla mal de una mujer teniendo novia es por qué le llama la atención más que su propia novia jajaja”.

“Ya no nos van a contar nada sobre su relación, xq la gente busca cualquier excusa”.