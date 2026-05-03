Kenia Os sufre golpe de calor durante su concierto en Mérida | VIDEO

Kenia Os sufrió un golpe de calor durante su concierto en Mérida que la llevó a recibir atención médica de emergencia durante la noche del sábado 2 de mayo, en plena presentación.

Fue por las altas temperaturas que afectan al estado que Kenia Os tuvo que interrumpir su presentación en el K de Karma Tour y documentó el incidente a través de sus redes sociales, en donde la podemos ver siendo atendida.

Kenia Os sufre golpe de calor en Mérida

A través de su cuenta de TikTok, la también creadora de contenido publicó una foto en la que la podemos ver tras bambalinas sentada en un sillón y rodeada por diversas personas.

“Todo es glamour en el tour (le da un golpe de calor)”, dice en el video en el que vemos a la famosa maquillaje y con una expresión de agotamiento mientras que lleva una máscara de oxígeno con un tanque al lado.

Una persona le masajea los pies mientras que la atienden los paramédicos y después de un rato, ella toma un poco de agua. El video se hizo viral al mostrar un momento vulnerable para la novia de Peso Pluma.

Algunas de las reacciones en redes sociales por la publicación dejaron ver preocupación por la artista mexicana, aunque otros también se tomaron la situación en broma, pues sabían que la famosa logró estabilizarse.

Te dejamos algunos comentarios de Internautas:

"Prueba de que el calor de Mérida es horrible".

“Pero te veías irreal”.

“¿Golpe de calor o embarazo?"

“Pero si eres de Mazatlán”.

“Y ella dándolo todo en el show jaja”.

Horas después, publicó escenas de su show, lo que indica que logró estabilizarse tras el incidente y continuar con su presentación como estaba previsto que lo hiciera.

Entre los síntomas por golpes de calor se reportan mareo, fiebre entre 39 y 41°C, dolor de cabeza, convulsiones, enrojecimiento y sequedad de piel, así como sudoración excesiva al inicio y, posteriormente, ausencia de sudor.