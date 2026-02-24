Kenia Os anuncia gira: Lugares, fechas, boletos y preventa para ‘K de Karma’

No cabe duda que una de las artistas mexicanas más influyentes de la actualidad es Kenia Os, una joven artista oriunda de Mazatlán, Sinaloa, quien ha sabido conquistar a Internet y después a la industria de la música con su estilo pop.

Ahora, Kenia OS llevará lo más reciente de su música y lo mejor de sus éxitos a distintos puntos de México para que sus seguidores más fieles vivan la experiencia de K de Karma, nombre de su nuevo material discográfico que estamos a solo unas semanas de poder escuchar por completo.

Gira de Kenia Os en México: Fechas y estados que visitará

Hasta el momento, se han revelado un total de seis fechas para los conciertos de la cantante mexicana en su país. "¡México! ¿Están listos para vivir el K de Karma Tour? Esta es solo la primera parte", adelantó la celebridad en sus redes sociales.

Las fechas confirmadas hasta el momento son:

25 de abril – Mazatlán - Estadio Teodoro Mariscal

1 de mayo - Mérida - Foro GNP

16 de mayo – León – Mega Velaria

17 de mayo - Ciudad de México - Tecate Emblema

20 de mayo – Oaxaca – Auditorio Guelaguetza

30 de mayo – Monterrey – Estadio Borregos

Cabe mencionar que la cantante de ‘Belladona’ podría anunciar nuevas fechas, por lo que se desconoce qué tan larga será su gira en realidad e incluso, si podría llegar a visitar territorio extranjero este año.

Boletos y preventa

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex será el 26 de febrero; si no tienes una cuenta con dicha entidad bancaria, la venta general estará disponible a partir del 27 de febrero.

Podrás acceder a los boletos tanto en las taquillas de los inmuebles como a través del sitio web de Ticketmaster, ETicket y Seatix, de acuerdo con el estado en el que te encuentres, por lo que es recomendable que revises cuál boletera es la de tu cuidad.

Además, gracias al tamaño de artista que es Kenia Os y su enorme fandom, es recomendable que trates de acceder temprano a la preventa y venta de los boletos para que no te pierdas del evento.

Recuerda que además de su gira, la celebridad también ha planeado un listening party para K de Karma, un encuentro único en una escucha para celebrar su música y ser parte activa de esta nueva etapa de la artista. Este evento se llevará a cabo el 15 de marzo en el Palacio de los Deportes.

Kenia Os es una de las grandes figuras pop mexicanas. Su evolución constante la ha llevado a colaborar con figuras de talla internacional como Peso Pluma, Anitta, Villano Antillano, Rels B, Thalia, Miranda! y Álvaro Díaz, entre muchos otros.