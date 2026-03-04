¿Peso Pluma le envió una corona de flores a El Mencho? FOTO viral divide opiniones

¿Peso Pluma le envió una corona de flores a El Mencho?

El pasado lunes 2 de marzo, se llevó a cabo el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien fue abatido el pasado 22 de febrero durante una operativo encabezado por fuerzas federales.

Tras el velorio que se llevó a cabo en Zapopan, Jalisco, comenzó a circular en redes sociales una fotografía que muestra una corona de flores que supuestamente habría sido enviada por parte de Hassan Emilio Kabande mejor conocido como Peso Pluma, para El Mencho.

¿Por qué relacionan a Peso Pluma con el CJNG? ı Foto: IG: @pesopluma

Esta imagen ha reforzado las especulaciones sobre un supuesto vínculo entre el novio de Kenia Os y el capo criminal. Ahora te compartimos qué tanto se sabe de la veracidad de la imagen y si en verdad existe una relación entre el cantante y el narcotraficante.

¿Qué se sabe de la corona de flores que Peso Pluma le habría enviado a El Mencho?

En redes sociales, comenzó a circular una imagen donde podemos ver una corona de flores blancas y moradas. El mismo tenía un listón con un texto escrito.

“De Hassan Kabande. Te voy a extrañar mucho amigo Mencho”, dice la corona. Aunque la imagen generó confusión, rápidamente usuarios identificaron que esta imagen fue creada con Inteligencia Artificial o fue editada con algún servicio como Photoshop.

Es fácil notar esto por el error ortográfico que pone un acento en la ‘D’ de Kabande, apellido de Peso Pluma. Además, no existen reportes verificables sobre un envío de parte de Peso Pluma para el narcotraficante.

“Flores”



Porque Peso Pluma y Kenia Os le enviaron un ramo de despedida al delincuente “El Mencho”, durante su velorio. pic.twitter.com/G85JZxz5q9 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 4, 2026

Esta no es la primera vez que señalan a Peso Pluma por tener una supuesta relación con El Mencho, pues muchos usuarios recuerdan la canción ‘El 08′, interpretada por el cantante mexicano en su álbum ‘Disco en vivo vol. 2′.

En dicho tema, una de las líneas dice “con las pruebas hablo, pregúntenle al señor Mencho”, en una referencia innegable al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.