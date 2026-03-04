Sheinbaum rechaza que operativo contra ‘El Mencho’ se realizara por presión de EU

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, haya sido resultado de presiones del Gobierno de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum aseguró que la acción tuvo como único objetivo cumplir órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

“No fue ese el objetivo. Es muy importante y quiero repetirlo. Esta persona tenía una orden de aprehensión o varias”, subrayó este miércoles en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum explicó que el despliegue militar realizado el pasado 22 de febrero buscaba ejecutar mandamientos judiciales y que las fuerzas federales actuaron tras recibir una agresión.

De acuerdo con la versión de Claudia Sheinbaum, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron atacados durante el operativo y respondieron en el momento. “El operativo fue para detenerlo. El problema es que recibieron agresiones y respondieron”, puntualizó.

Claudia Sheinbaum insistió en que la acción no obedeció a exigencias externas. Señaló que sí existió intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos, pero aclaró que eso no significa que la operación se haya realizado por presión extranjera. “No se hizo de ninguna manera por la presión de Estados Unidos”, afirmó.

El operativo derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los capos más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. El Mencho tenía 59 años y existía una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Tras la operación militar, se registró una ola de violencia que dejó 25 integrantes de la Guardia Nacional fallecidos y más de 30 presuntos miembros del CJNG muertos. Además, se reportaron cortes en carreteras, quema de gasolineras, vehículos, transporte de carga y establecimientos comerciales, lo que afectó la movilidad y la actividad económica en varias zonas.

Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo viernes visitará Guadalajara, a casi dos semanas del operativo. La visita se realizará en un contexto de tensión, mientras continúan las investigaciones y se evalúan las consecuencias de una acción que marcó un golpe directo contra uno de los grupos criminales más poderosos del país.

