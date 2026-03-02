Así luce el féretro de oro del funeral de ‘El Mencho’ | FOTOS

Este lunes se realizó el sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, luego de que el cuerpo del capo fuera entregado a sus familiares tras pruebas genéticas realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de que “El Mencho” fuera abatido el domingo 22 de febrero durante un operativo realizado por fuerzas federales, sus restos fueron entregados a sus familiares luego de que agotaran los procedimientos protocolarios.

Este 2 de febrero el cuerpo de el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue trasladado desde la sucursal San Andrés de Funerales La Paz hacia el panteón Recinto de la Paz.

En la funeraria se pudieron observar grandes coronas de rosas de color rojo y blanco, y de otro tipo de flores, así como arreglos florales que tenían la silueta de un gallo y hasta arreglos florales con forma de gallo.

Arreglos de flores con gallos durante el funeral de "El Mencho" ı Foto: Redes Sociales

También se registró la presencia de elementos del ejército y de la Guardia Nacional, quienes siguieron a la carroza fúnebre que transportaba el cuerpo de “El Mencho” hacia el cementerio privado donde fue enterrado.

Féretro de oro de ‘El Mencho’

Además de la presencia de elementos de la Guardia Nacional y los grandes arreglos florales y coronas de rosas, durante el funeral de “El Mencho también se pudo observar un féretro de color dorado.

Féretro de oro del funeral de ‘El Mencho’ ı Foto: Redes Sociales

Diversos medios de comunicación locales compartieron por medio de redes sociales fotos y videos del ataúd en el que se encuentra el cuerpo de Nemesio Oseguera Ceervantes.

Este féretro totalmente dorado podría ser uno de los ataúdes más lujosos que existen en el mundo, pues debido a sus características podría tratarse de un modelo Promethean.

Féretro de oro del funeral de ‘El Mencho’ ı Foto: Redes Sociales

Grandes personas reconocidas a nivel internacional han sido veladas y sepultadas en un féretro Promethean, incluyendo a Aretah Franklin, Michael Jackon, James Brown, y José José; e inclusopor el gánster estadounidense John Gotti.

El féretro de Aretha Franklin ı Foto: Especial

El ataud Promethean es un féretro de bronce pulido a mano, bañado en oro de 24 kilates y con herrajes de oro de 24 kilates, además de estar tapizado internamente conforme lo que el cliente pida.

Féretro de oro del funeral de ‘El Mencho’ ı Foto: Redes Sociales

Un ataúd Promethean puede tener un costo de entre 10 mil y hasta 24 mil dólares dependiendo de los acabados que tenga, que serían entre 173 mil y más de 415 mil pesos al cambio de hoy.

féretro Promethean ı Foto: Especial

