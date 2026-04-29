SCJN ampara a Diego Luna por uso ilegal de su imagen en comercial de whisky

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que la empresa productora de una bebida alcohólica debe pagar al actor mexicano Diego Luna el 40 por ciento del precio de venta al público del producto, sin deducir costos de producción ni distribución.

El Pleno cerró este miércoles un litigio de 14 años al aprobar el amparo directo en revisión 6448/2025. El caso surgió cuando Diego Luna descubrió que su imagen y la de su familia fueron utilizadas sin autorización en una campaña publicitaria de una bebida alcohólica difundida en televisión abierta y de paga durante agosto y septiembre de 2011.

El punto central era cómo calcular la indemnización mínima del 40 por ciento que establece el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Un tribunal colegiado había determinado que ese porcentaje debía aplicarse descontando costos de producción y comercialización. La Corte revocó esa interpretación.

El ministro ponente Arístides Guerrero García refirió: “Interpretar la norma permitiendo descuentos implica modificar el parámetro legal y reducir el alcance de la indemnización mínima del 40 por ciento, debilitando su función reparadora y preventiva frente al uso no autorizado de la imagen”.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía lo refrendó: “La indemnización es sobre el 40 por ciento del precio de venta al público, simple y llano, y no como el colegiado lo sentenció, descontando costos y gastos de elaboración.”

La resolución precisa, además, que el cálculo debe aplicarse únicamente sobre las ventas del periodo y zonas donde se difundió la campaña , actualizadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El fallo también abre la posibilidad de una nueva demanda por el uso de la imagen del hijo de Diego Luna. La votación fue unánime.

“El uso comercial de la imagen ajena tiene consecuencias jurídicas que no pueden diluirse mediante cálculos contables”, subrayó el proyecto aprobado.

El asunto regresa al Tribunal Colegiado de origen para emitir una nueva resolución con los criterios fijados por la Corte.

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cehr