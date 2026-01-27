Natalie Portman elogia la película Belén de Dolores Fonzi y reviven ‘infidelidad’ de Gael García Bernal

La ausencia de la película Belén de Dolores Fonzi en las nominaciones de los premios Oscar fue un tema que no pasó desapercibido, pues incluso la actriz Natalie Portman criticó que el filme y otras producciones femeninas no fueran consideradas en esta edición.

Natalie Portman elogia película de Dolores Fonzi

En una entrevista con Variety durante el Festival de Sundande, Natalie Portman cuestionó la falta de presencia femenina en las ternas del máximo premio de Hollywood y al mencionar la producción de Dolores Fonzi, el público no pudo evitar recordar el escándalo pasado y la relación que ambas llegaron a tener con Gael García Bernal.

La actriz reflexionó sobre las dificultades estructurales que enfrentan las cineastas: “Incluso cuando pasas las barreras y consigues el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entras a festivales, que es más difícil, la lanzas y te va excelente, pero no consigues atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer”, afirmó.

“Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Y solo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios”, criticó y al ser cuestionada sobre las producciones, mencionó una lista:

“Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift… Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, declaró.

¿Qué pasó entre Dolores Fonzi, Gael García y Natalie Portman?

Hace 20 años, se comenzó a hablar de un supuesto romance entre Fonzi y Gael García Bernal cuando en ese entonces, el actor mexicano todavía estaba en una relación con Natalie Portman, un romance que acaparaba los titulares.

Fue entonces que Portman viajó a Buanos Aires, supuestamente por los rumores y ahí ocurrió un altercado entre ambas. Aunque se dijo que incluso hubo una cachetada, Dolores ha desmentido el dicho.

“Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante. No sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es una estrella. Star Wars”, recordó.

Fonzi también ha negado haber sido la tercera en la relación de Portman con García Bernal: “Quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes, porque yo no llegué a romper nada. Fue todo muy arriba, todo sacado de contexto”, afirmó.

La polémica generó un distanciamiento entre las estrellas de Hollywood y tras una breve reconciliación, pusieron fin a su romance. Por otro lado, los latinos formalizaron su unión e incluso tuvieron hijos juntos en 2009 y 2011.