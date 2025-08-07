¿Quién es la pareja actual de Jenna Ortega? Esto se sabe

Desde el estreno de la temporada 2 de la serie Merlina, una de las preguntas que más despiertan curiosidad entre los fans es: ¿quién es la pareja actual de Jenna Ortega? La actriz nació el 27 de septiembre de 2002 en Coachella Valley, California, Estados Unidos. Actualmente tiene 22 años.

¿Quién es la pareja actual de Jenna Ortega?

La respuesta es sencilla, Jenna Ortega está soltera y demanda mantener su vida personal en privado.

La actriz ha subrayado su compromiso con esta decisión en varias ocasiones. En una entrevista de agosto de 2024 para Vanity Fair, fue clara: “No tengo planes de hablar de mi vida amorosa públicamente, porque eso es algo mío”.

En otra entrevista anterior con Elle, Jenna Ortega expresó: “La idea de tener una relación me estresa (…) mi mente sabe que no necesito pensar en eso en este momento”. Esta postura reafirma su enfoque de priorizar su carrera y preservar su privacidad.

¿Con quiénes ha estado involucrada Jenna Ortega?

A lo largo de los años, la actriz ha sido vinculada con varias figuras públicas. En 2017, se especuló sobre una relación con el cantante Jacob Sartorius, tras aparecer juntos en el video musical de su canción “Chapstick”, pero él lo desmintió afirmando que sólo eran “muy buenos amigos”

En 2018, surgieron rumores sobre un posible romance con el actor Asher Angel, tras compartir eventos públicos y fotografías, aunque ninguno lo confirmó. Incluso se difundieron imágenes falsas de una cita con el basquetbolista Devin Booker, que pronto fueron desmentidas por ser producto de manipulación digital.

Muchos de sus compañeros del reparto de Merlina, como Emma Myers, también están solteros, y, al igual que Jenna Ortega, pertenecen a aquellos que prefieren mantener su vida íntima al margen del ojo público.

Jenna Ortega no tiene pareja actualmente, y continúa enfocada en su carrera y en preservar su intimidad como prioridad. Aunque circulan rumores ocasionales, ella misma los ha desmentido y ha establecido límites claros en cuanto a lo que comparte con su audiencia.