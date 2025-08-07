En la segunda temporada de Merlina (llamada en inglés Wednesday), la misteriosa y elegante Morticia Addams llama la atención de los fans debido a su belleza y a su brillante desempeño en la producción. Interpretada por Catherine Zeta‑Jones, quien se une al reparto como personaje principal en esta entrega, Morticia retoma su rol como madre de Merlina y exalumna de la Academia Nunca Más.

¿Quién es Morticia Addams en Merlina temporada 2?

Catherine Zeta‑Jones nació el 25 de septiembre de 1969 en Swansea, Gales, Reino Unido. Es una reconocida actriz británica que saltó a la fama internacional por su talento, elegancia y versatilidad en la pantalla.

Uno de sus papeles más emblemáticos fue el de Elena en la película The Mask of Zorro (1998), donde actuó junto a Antonio Banderas y Anthony Hopkins. Este rol la catapultó a Hollywood. Posteriormente, consolidó su carrera con su actuación en Traffic (2000) y, especialmente, en Chicago (2002), película musical por la cual ganó el Premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto gracias a su interpretación de Velma Kelly.

También es reconocida por su trabajo en filmes como Intolerable Cruelty (2003), Ocean’s Twelve (2004), The Terminal (2004) y No Reservations (2007). En televisión, destacó como Morticia Addams en la serie Wednesday (Merlina), lo que marcó su regreso a los reflectores con gran éxito.

Catherine Zeta‑Jones es una actriz valorada su formación teatral y su capacidad para interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos con gran habilidad.

La relación entre Morticia Addams y Merlina

Desde el punto de vista narrativo, Morticia Addams no sólo está más presente, sino que también asume un rol activo dentro de la historia. Ahora ocupa un cargo voluntario en la academia, lo que intensifica el conflicto con su hija. En esta temporada, su influencia y presencia representan una fuerza que Merlina (Jenna Ortega) debe enfrentar y comprender, lo que añade tensión dramática a su evolución personal.

Además, la introducción de la abuela (interpretada por Joanna Lumley) ofrece una nueva dinámica familiar que arroja luz sobre tres generaciones de mujeres en la saga Addams.

La serie, que estrenó la primera parte de esta temporada el 6 de agosto de 2025, permite a la audiencia observar cómo Morticia se convierte en una figura complementaria esencial a la heroína de la historia. En recientes entrevistas, Catherine Zeta‑Jones compartió que hay momentos llenos de emoción y matices, donde se revelan el humor y la faceta maternal de Morticia poco vista con Merlina.

She says I take after her. I’m still in denial. pic.twitter.com/Yktnm2U6iF — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) June 3, 2025