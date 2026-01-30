Primer vistazo a Los Beatles para sus películas biográficas

Sony Pictures ha revelado el primer vistazo oficial de los protagonistas para las cuatro películas que se llevarán a cabo sobre The Beatles, producciones dirigidas por Sam Mendes y que nos ayudarán a conocer a detalle a cada uno de los integrantes de la banda.

The Beatles – A Four-Film Cinematic Event es una propuesta nunca antes vista en la industria, pues se estrenarán cuatro películas independientes pero conectadas entre si, cada una centrada en uno de los miembros del icónico cuarteto.

Disney estrena el tráiler del documental "The Beatles: Get Back", te decimos cuándo se estrena ı Foto: larazondemexico

De este modo, se busca una mayor comprensión de los artistas que formaron una de las bandas más famosas de todos los tiempos. Además, Apple Corps Ltd, junto con Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison, concedieron por primera vez los derechos completos de vida y música para una obra de ficción guionada.

Así lucen The Beatles para sus películas biográficas

El reparto principal de las películas es encabezado por algunos de los actores más destacados de su generación. Si bien en un inicio la elección generó debate, parece que las primeras imágenes han logrado calmar cualquier duda.

Paul Mescal interpreta a Paul McCartney, Harris Dickinson se pone en la piel de John Lennon, Joseph Quinn encarna a George Harrison, y Barry Keoghan asume el rol de Ringo Starr.

El primer vistazo fue difundido como postales impresas hechas por Sony con los actores caracterizados, los cuales fueron distribuidos de manera inesperada en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), institución cofundada por Paul McCartney en 1996.

The Beatles. April 2028.



Paul Mescal is Paul McCartney

Barry Keoghan is Ringo Starr

Joseph Quinn is George Harrison

Harris Dickinson is John Lennon



The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes. #TheBeatlesMovies pic.twitter.com/YXQCr7idCk — The Beatles (@thebeatles) January 30, 2026

La iniciativa posteriormente fue compartida en las redes sociales del instituto, donde invitó a los estudiantes a encontrar las postales escondidas en el campus. Destaca que cada uno de los personajes parece estar caracterizado en un periodo diferente de The Beatles como agrupación.

Sobre el resto del elenco, Saoirse Ronan interpreta a Linda McCartney, Anna Sawai da vida a Yoko Ono, Aimee Lou Wood encarna a Pattie Boyd, Mia McKenna-Bruce interpreta a Maureen Starkey, James Norton asume el rol del histórico mánager Brian Epstein, y Harry Lloyd interpreta al productor George Martin, conocido como el “quinto Beatle”.