FGR atrae investigación por desaparición de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

FGR toma control de la investigación por la desaparición de Roxana Guzmán

La Fiscalía General de la República (FGR) asumió formalmente la investigación por la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue privada de la libertad hace 10 días en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz.

La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que la autoridad federal ejerció la facultad de atracción del caso, por lo que la carpeta de investigación fue entregada a la Fiscalía especializada de la FGR en la Ciudad de México, instancia que a partir de ahora encabezará las indagatorias para localizar a la comunicadora.

La funcionaria aseguró que la Fiscalía estatal realizó diversas diligencias antes de que el expediente fuera atraído por la Federación.

“Se hicieron todas las diligencias correspondientes, (...) pero nos notificaron el día de antier, me parece que en la tarde, la atracción por parte de la FGR, entonces atraen la carpeta la FGR, la fiscalía especializada de la FGR y el día de hoy se está entregando, en esta hora máximo me parece que ya la entregaron esta carpeta en la Ciudad de México”, declaró.

🔴10 días sin saber de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue secuestrada en Nanchital



Este viernes, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que la FGR atrajo el caso.



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Roxana Guzmán desapareció la mañana del 2 de junio, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio, ubicado en la colonia 1 de Mayo de Nanchital, y la sacó por la fuerza.

Desde entonces, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han exigido su localización con vida y el esclarecimiento de los hechos.

Tras la denuncia, familiares difundieron en redes sociales un video que muestra el momento en que varios sujetos ingresan violentamente a la vivienda.

En las imágenes se observa a los agresores portando armas largas, mientras que versiones difundidas por allegados señalan que algunos vestían prendas similares a las utilizadas por agentes ministeriales, una información que hasta ahora no ha sido confirmada por las autoridades.

Jiménez Aguirre afirmó que, pese a diversas versiones que han circulado en redes sociales y medios locales, no existe información oficial que confirme la localización de la periodista.

“Estamos muy pendientes porque al final del día si bien hubo muchas especulaciones respecto a que había aparecido, respecto a que si había habido detalles, etcétera, nosotros tenemos que verlo todo en un contexto”, señaló.

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MSL