Ecatepec recupera Parque Jardines de Morelos como espacio seguro para el deporte

Ecatepec planea la construcción de muros de contención en zonas estratégicas para mitigar el impacto del agua durante la temporada de lluvias.

Con el programa Mundial Social México 2026 se recuperó el Parque Jardines de Morelos, para consolidarlo como un entorno seguro para el deporte, el juego y la sana recreación de personas de todas las edades.

“Estamos en una lucha por la recuperación de los espacios, es una batalla, es una revolución”, aseguró la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, durante la inauguración del parque, donde encestó el primer balón en la cancha de básquetbol.

Mundial Social 2026 transforma Parque Jardines de Morelo

En el parque, ubicado en Jardines de Morelos sección Ríos, la munícipe estuvo acompañada de jugadores de básquetbol de los equipos “Némesis” y “Cambio de Cancha”, así como de líderes y vecinos del lugar.

Ahí, los gobiernos de Ecatepec y México realizaron un trabajo de recuperación integral al rehabilitar las canchas de básquetbol, colocar juegos infantiles y malla, además de instalar luminarias, podar árboles, sembrar plantas de ornato y elaborar murales con el tema mundialista.

Cisneros Coss subrayó que lo más importante de los espacios públicos es que se llenen de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, para crear ambientes sociales sanos.

La presidenta municipal hizo un llamado urgente a la ciudadanía para mantener el orden y recordar que la vía pública no debe usarse como depósito. ı Foto: Especial.

Previamente, acudió a supervisar la jornada de limpieza que realizaban trabajadores del Ayuntamiento y vecinos debajo de las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Hank González.

Durante el recorrido, la presidenta municipal señaló que se van a construir muros en las calles aledañas para contener el agua que baja de la parte alta durante la temporada de lluvias.

¡No más cachivaches!

En las calles Azalia y Orquídea, donde los vecinos depositan en las banquetas y vía pública muebles viejos, cajas, llantas, material de construcción y vehículos abandonados, Azucena Cisneros afirmó que “la vía pública no es cachivachero”.

Reiteró que “necesitamos orden, necesitamos que todo esto se quite porque sacar adelante Ecatepec no es solamente un tema del gobierno, es un tema de todos. Y este municipio va a salir adelante”.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, destacó que alrededor de 900 trabajadores y vecinos acudieron a la jornada de limpieza para retirar los desechos. Asimismo, se planea construir un parque lineal.

Es importante recordar que el Gobierno de Ecatepec lleva a cabo un programa permanente de limpieza de barrancas y vía pública para minimizar inundaciones durante la época de lluvias.

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JVR