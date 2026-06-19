Toluca celebra Chorizo Fest Futbolero 2026: impulsa economía local y tradición

Una magna celebración culinaria y deportiva transforma el corazón de la capital mexiquense para el disfrute de miles de familias.

Toluca se viste de fiesta con el Chorizo Fest Futbolero 2026, una celebración que invita a las familias mexiquenses a disfrutar de la gastronomía local y la pasión por el futbol este Día del Padre.

Del 19 al 21 de junio, la Plaza Fray Andrés de Castro, a un costado de los históricos portales de la ciudad, será el epicentro de este evento que busca fortalecer la economía de la región y ofrecer un espacio de convivencia para todos.

Este festival se enmarca en las celebraciones por la justa mundialista y el Día del Padre, ofreciendo una oportunidad única para que chicos y grandes se reúnan. Es una iniciativa que fusiona dos grandes pasiones de México: la comida y el balompié.

Hoy arrancamos el Chorizo Fest Futbolero 2026 en el corazón de #Toluca. 🌭⚽🍻



Entre sabor, tradición, música y futbol, nuestras familias vuelven a encontrarse en la Plaza Fray Andrés de Castro para disfrutar lo mejor de nuestra ciudad.



Agradezco la presencia del Secretario… pic.twitter.com/ahhk5WLn3u — Ricardo Moreno (@rimoba) June 20, 2026

Invitan a las familias a celebrar el Día del Padre

El Secretario General de Gobierno, Horacio DuarteOlivares, destacó el respaldo del gobierno estatal a estas iniciativas. Invitó a las familias a celebrar el Día del Padre y disfrutar de momentos de diversión, pues “solo así una sociedad puede aspirar a ser mejor”, afirmó durante la inauguración del evento.

Además del festival, el Secretario Duarte Olivares extendió la invitación a visitar los 14 Destinos Futboleros que el Gobierno del Estado de México ha dispuesto. Uno de estos puntos clave se encuentra en la Plaza de los Mártires de Toluca, donde se transmiten en vivo los partidos de la Selección Nacional Mexicana, creando una atmósfera de unidad y emoción.

Por su parte, Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca, enfatizó que el festival busca transformar el espacio público en un punto de encuentro familiar. Aquí se fomenta el talento y la economía local mediante la rica tradición gastronómica y futbolística de la capital mexiquense.

El gobierno estatal habilitó catorce puntos de encuentro masivo con pantallas gigantes para seguir las transmisiones en directo del conjunto nacional. ı Foto: Especial.

¿Quiénes participan en el Chorizo Fest Futbolero 2026?

El Chorizo Fest Futbolero 2026 cuenta con la participación de diversos actores clave. Entre los asistentes a la inauguración estuvieron Jorge Antonio Romero, representante de la Federación Mexicana de Futbol, y Rocío Pegueros Velazquez, Presidenta Honoraria del DIF Municipal.

También se dieron cita exfutbolistas del Toluca FC, quienes compartieron su experiencia con los asistentes, y empresarios locales de chorizos y cervezas artesanales, quienes exhiben y venden sus productos. Este encuentro subraya la importancia de consumir lo hecho en casa para el desarrollo económico de la comunidad.

La iniciativa no solo celebra la cultura culinaria y deportiva de Toluca, sino que también refuerza el tejido social al brindar espacios seguros y atractivos para el esparcimiento familiar. Es una muestra de cómo la tradición y el entretenimiento pueden ir de la mano para beneficio de todos los mexiquenses.

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JVR