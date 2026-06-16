Día del Padre: ideas de regalos para sorprenderlo

La festividad del Día del Padre se ha convertido en una fecha en la que las familias buscan sorprender a papá con detalles que reflejen sus gustos, aficiones y estilo de vida, apostando por opciones que combinen utilidad, innovación y un componente emocional que haga de la celebración un momento memorable.

PARA un festejo muy especial está Prime Steak Club, con una bella vista al Ángel de la Independencia de la CDMX. ı Foto: Magnific y Pexels

Este 21 de junio se celebra el Día del Padre en México y elegir el obsequio ideal implica encontrar una opción que conecte con los intereses de papá y le permita disfrutar de un momento especial. Ya sea a través de una experiencia en familia, un detalle hecho a medida o un producto pensado para facilitar su día a día.

El Dato: EN MÉXICO, al igual que en otros países, esta celebración se lleva a cabo cada tercer domingo de junio. Su origen se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos.

Más allá de los obsequios tradicionales, cada vez más personas optan por detalles que permitan crear recuerdos, fortalecer vínculos familiares y celebrar el tiempo de calidad junto a sus seres queridos.

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Para los papás que disfrutan comenzar el día con una buena taza de café, existen diversas opciones de regalo que pueden enriquecer esta afición. Una cafetera de especialidad o un molino permite llevar la experiencia de preparación a otro nivel.

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También destacan los kits de degustación, que ofrecen la oportunidad de descubrir nuevos aromas y sabores, así como las suscripciones mensuales de café gourmet, una alternativa que permite recibir distintas variedades y convertir cada mes en una experiencia para el paladar.

Regala una cafetera de especialidad si es amante de la bebida. ı Foto: Magnific y Pexels

Asimismo, están los padres que disfrutan mantenerse activos, los regalos relacionados con el deporte pueden ser una excelente alternativa. La ropa deportiva de alto rendimiento ofrece comodidad y funcionalidad para entrenamientos y actividades al aire libre.

Otras opciones incluyen accesorios para hacer ejercicio, como bandas de resistencia para complementar las rutinas de entrenamiento, masajeadores musculares que favorecen la recuperación después de la actividad física y artículos para correr o andar en bicicleta, pensados para mejorar la experiencia y el desempeño en estas disciplinas.

Las experiencias se han consolidado como una de las alternativas más valoradas para celebrar el Día del Padre, ya que permiten crear recuerdos y compartir tiempo de calidad. Una cena en familia puede convertirse en un momento especial de convivencia, ya sea en casa o en un restaurante especial.

Planea una actividad para divertirse y disfrutar con sus hijos. ı Foto: Magnific y Pexels

También destacan las catas gastronómicas y las clases de cocina o mixología, ideales para quienes disfrutan de descubrir nuevos sabores y aprender habilidades diferentes. Para quienes buscan una celebración más completa, una escapada de fin de semana representa una excelente opción para desconectarse de la rutina y vivir nuevas experiencias.

Una cata de vino o degustación culinaria es otra opción. ı Foto: Magnific y Pexels

Finalmente, los regalos personalizados continúan siendo una de las opciones más significativas para el Día del Padre, ya que permiten plasmar recuerdos y detalles únicos con un valor emocional especial. Entre las alternativas más populares se encuentran los fotolibros familiares y los marcos con fotografías que capturan momentos importantes, así como las tazas con mensajes personalizados que pueden acompañarlo en su rutina diaria. También destacan las carteras grabadas con iniciales y los cuadernos o agendas personalizadas, obsequios que combinan utilidad con un toque distintivo.