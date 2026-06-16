Ecatepec construye El Caracol, el parque ecológico más grande del Valle de México

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la presentación de los avances en el proyecto hídrico y ambiental de El Caracol.

Un gran proyecto de recuperación ecológica impulsa el gobierno de Ecatepec con la creación del humedal El Caracol, que contempla el rescate de 800 hectáreas de esta Área Natural Protegida (ANP) y que beneficiará a 10 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), pues propiciará la recarga de mantos freáticos y mejorará la calidad del aire.

En la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que el proyecto -en el que también participan el gobierno de San Salvador Atenco e instancias estatales y federales- inició en enero de este año y hasta el momento suman 123.8 hectáreas inundadas.

Autoridades federales, estatales y comuneros de Atenco colaboran en las Brigadas de Restauración Acuática de la zona protegida. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“El Caracol va a ser el parque ecológico más grande de la Zona Metropolitana del Valle de México. Va a ser un centro de esparcimiento familiar, un pulmón verde, un centro de mil aves migratorias. Y va a ser el orgullo de Ecatepec”, aseguró.

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Agregó: “Están regresando especies. Ya vemos garzas, patos, águilas, flora endémica que creíamos perdida. Este lugar vuelve a ser un oasis para las aves migratorias. Se ven miles y miles de pájaros”.

Detalló que el objetivo es crear un humedal en la zona de El Caracol, ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Las Américas y que formó parte de la antigua empresa Sosa Texcoco, el cual captará agua pluvial y residual, que por procesos naturales será depurada, lo que alimentará los mantos freáticos, además de que el sitio se convertirá en un oasis para diversas especies animales y vegetales, sobre todo de aves, y generará oxígeno.

“Son 800 hectáreas que vamos a recuperar. 550 hectáreas inundables y 250 hectáreas para áreas recreativas”, explicó.

Vista de los bordos construidos en el antiguo predio de Sosa Texcoco, que funcionará como vaso regulador hídrico regional. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Añadió: “Ya tenemos 123.8 hectáreas inundadas, 2.5 kilómetros de bordos construidos, 10 bordos radiales completos y tres más al 90 por ciento. Este proyecto es más que un parque, es un vaso regulador hídrico que va a recargar los mantos freáticos y va a tratar aguas combinadas. Va a regular grandes avenidas y va a estabilizar suelos”.

Destacó que, una vez terminado, tendrá beneficios regionales: 200 mil habitantes de colonias aledañas van a ser beneficiados directamente; otros dos millones de cuatro municipios, con la recuperación de cuerpos de agua, y 10 millones más del Valle de México, por el mejoramiento ambiental. “Eso significa menos socavones, menos escasez, más vida para toda la región”, afirmó.

Autoridades federales, estatales y comuneros de Atenco colaboran en las Brigadas de Restauración Acuática de la zona protegida. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Cisneros Coss recordó que la zona de El Caracol, que forma parte del ANP del ex lago de Texcoco, fue invadida en 2019 y había diversos asentamientos, aunque fue recuperada y en enero pasado iniciaron los trabajos de este gran proyecto.

Letizia Silva Ontiveros, asesora técnica del Ayuntamiento, precisó que en el Caracol se instalará un ecosistema léntico (cuerpo de agua cerrado y estable, sin corriente continua), lo que genera un proceso natural de depuración del agua y que propicia la creación de oxígeno, de manera completamente ecológica.

Especies de aves migratorias comienzan a retornar a las zonas inundadas del nuevo humedal en el municipio de Ecatepec. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Dijo que al producir oxígeno se mejora la calidad del aire, además de que el humedal se convierte en un regulador climático natural de todo el Valle de México.

Cisneros Coss agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para hacer realidad el proyecto, así como de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), del alcalde de San Salvador Atenco, César del Valle Ramírez, y del director del Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco de la Conanp, Jorge Daniel Fonseca Cando.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la presentación de los avances en el proyecto hídrico y ambiental de El Caracol. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Igualmente agradeció a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las Brigadas de Restauración Acuática, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, a la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y al pueblo de Ecatepec.

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