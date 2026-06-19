Alerta meteorológica

Cierran el FIFA Fan Festival Monterrey hoy por tormenta que azota Nuevo León

“El FIFA Fan Festival Monterrey permanecerá cerrado hoy viernes 19 de junio”, indicaron los organizadores en un comunicado.

Cierran el FIFA Fan Festival Monterrey hoy por tormenta que azota Nuevo León.
Cierran el FIFA Fan Festival Monterrey hoy por tormenta que azota Nuevo León. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El comité organizador de la sede de Monterrey de la Copa Mundial 2026 anunció este viernes la suspensión temporal de actividades en sus instalaciones para este viernes 19 de junio, debido a la tormenta que ocurre en el estado.

La medida ordenó el cierre completo al público del espacio de celebración masiva denominado FIFA Fan Festival Monterrey, que tenía programada la presentación del Grupo Costumbre.

En el lugar se iban a proyectar los encuentros entre:

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Se ordenó el cierre completo al público del espacio de celebración masiva denominado FIFA Fan Festival Monterrey.
Se ordenó el cierre completo al público del espacio de celebración masiva denominado FIFA Fan Festival Monterrey. ı Foto: Especial.

Se busca salvar vidas

El protocolo de protección civil buscaba salvaguardar la integridad física de todos los sectores que convergen en el recinto de entretenimiento deportivo.

“Debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en el área metropolitana de Monterrey, y cuidando la seguridad de nuestros invitados, personal, voluntarios y aliados, el FIFA Fan Festival Monterrey permanecerá cerrado hoy viernes 19 de junio”, indicaron los organizadores en un comunicado.

Las autoridades locales instan a los aficionados a permanecer atentos a las plataformas del Gobierno de Nuevo León para evitar traslados innecesarios y permanecer informados.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó el cierre a la circulación vial en múltiples puntos, debido a las intensas precipitaciones registradas durante la tarde de este viernes 19 de junio de 2026.

San Nicolás:

  • Canalón Cristina Larralde de Sur a Norte en Av. República Mexicana

Monterrey:

  • Ruiz Cortines y Gonzalitos 
  • Fidel Velázquez y Copán 
  • Aarón Sáenz y Rogelio Cantú 
  • Garza Sada y Parque Canoas 
  • Antiguo Camino a Villa de Santiago y Santa Anita 
  • Bartolomé Mitre y Marcelo Torcuato 
  • Ruiz Cortines y Conchello
  • Carriles exprés de Morones Prieto, a la altura de Félix U. Gómez.

Escobedo:

  • Av Santa Bárbara
  • Av. Nexus
  • Av. Pinos

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JVR

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