Cierran el FIFA Fan Festival Monterrey hoy por tormenta que azota Nuevo León.

El comité organizador de la sede de Monterrey de la Copa Mundial 2026 anunció este viernes la suspensión temporal de actividades en sus instalaciones para este viernes 19 de junio, debido a la tormenta que ocurre en el estado.
La medida ordenó el cierre completo al público del espacio de celebración masiva denominado FIFA Fan Festival Monterrey, que tenía programada la presentación del Grupo Costumbre.
En el lugar se iban a proyectar los encuentros entre:
Solidaridad en San Luis Potosí: Servidores públicos donan a la Cruz Roja
- Escocia vs Marruecos
- Brasil vs Haití
- Turquía vs Paraguay
Se busca salvar vidas
El protocolo de protección civil buscaba salvaguardar la integridad física de todos los sectores que convergen en el recinto de entretenimiento deportivo.
“Debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en el área metropolitana de Monterrey, y cuidando la seguridad de nuestros invitados, personal, voluntarios y aliados, el FIFA Fan Festival Monterrey permanecerá cerrado hoy viernes 19 de junio”, indicaron los organizadores en un comunicado.
Las autoridades locales instan a los aficionados a permanecer atentos a las plataformas del Gobierno de Nuevo León para evitar traslados innecesarios y permanecer informados.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó el cierre a la circulación vial en múltiples puntos, debido a las intensas precipitaciones registradas durante la tarde de este viernes 19 de junio de 2026.
San Nicolás:
- Canalón Cristina Larralde de Sur a Norte en Av. República Mexicana
Monterrey:
- Ruiz Cortines y Gonzalitos
- Fidel Velázquez y Copán
- Aarón Sáenz y Rogelio Cantú
- Garza Sada y Parque Canoas
- Antiguo Camino a Villa de Santiago y Santa Anita
- Bartolomé Mitre y Marcelo Torcuato
- Ruiz Cortines y Conchello
- Carriles exprés de Morones Prieto, a la altura de Félix U. Gómez.
Escobedo:
- Av Santa Bárbara
- Av. Nexus
- Av. Pinos
Te puede interesar:
- ¿Dónde será la final del Mundial 2026, en qué estado y ciudad? | MAPA
- Las breves del Mundial 2026
- Mundial 2026: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de HOY 19 de junio?
- El Mundial 2026 convierte al cerebro en una montaña rusa emocional, advierte la UNAM
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR