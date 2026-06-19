Cierran el FIFA Fan Festival Monterrey hoy por tormenta que azota Nuevo León.

El comité organizador de la sede de Monterrey de la Copa Mundial 2026 anunció este viernes la suspensión temporal de actividades en sus instalaciones para este viernes 19 de junio, debido a la tormenta que ocurre en el estado.

La medida ordenó el cierre completo al público del espacio de celebración masiva denominado FIFA Fan Festival Monterrey, que tenía programada la presentación del Grupo Costumbre.

En el lugar se iban a proyectar los encuentros entre:

Escocia vs Marruecos

Brasil vs Haití

Turquía vs Paraguay

Se ordenó el cierre completo al público del espacio de celebración masiva denominado FIFA Fan Festival Monterrey. ı Foto: Especial.

Se busca salvar vidas

El protocolo de protección civil buscaba salvaguardar la integridad física de todos los sectores que convergen en el recinto de entretenimiento deportivo.

“Debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en el área metropolitana de Monterrey, y cuidando la seguridad de nuestros invitados, personal, voluntarios y aliados, el FIFA Fan Festival Monterrey permanecerá cerrado hoy viernes 19 de junio”, indicaron los organizadores en un comunicado.

Las autoridades locales instan a los aficionados a permanecer atentos a las plataformas del Gobierno de Nuevo León para evitar traslados innecesarios y permanecer informados.

AVISO IMPORTANTE - FIFA Fan Festival™️ Monterrey - 19 de Junio pic.twitter.com/5TfKxPLSl6 — FIFA World Cup 26™ Monterrey (@MonterreyFWC26) June 19, 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó el cierre a la circulación vial en múltiples puntos, debido a las intensas precipitaciones registradas durante la tarde de este viernes 19 de junio de 2026.

San Nicolás:

Canalón Cristina Larralde de Sur a Norte en Av. República Mexicana

Monterrey:

Ruiz Cortines y Gonzalitos

Fidel Velázquez y Copán

Aarón Sáenz y Rogelio Cantú

Garza Sada y Parque Canoas

Antiguo Camino a Villa de Santiago y Santa Anita

Bartolomé Mitre y Marcelo Torcuato

Ruiz Cortines y Conchello

Carriles exprés de Morones Prieto, a la altura de Félix U. Gómez.

Escobedo:

Av Santa Bárbara

Av. Nexus

Av. Pinos

Se registran lluvias en varios puntos de la zona Metropolitana y Nuevo León.



Tomen sus precauciones al salir, conduzcan con cuidado, eviten caudales y sigan las indicaciones de @PC_NuevoLeon. — Samuel García (@samuel_garcias) June 19, 2026

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JVR