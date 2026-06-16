Potencial ciclón tropical Uno amenaza con lluvias intensas a Nuevo León y Tamaulipas

Potencial ciclón tropical Uno, sobre el Golfo de México.

Autoridades federales alertaron sobre condiciones meteorológicas adversas en Nuevo León y Tamaulipas debido a la potencial formación del primer ciclón tropical de la temporada en el golfo de México.

El fenómeno hidrometeorológico generará lluvias intensas, rachas fuertes de viento y posibles inundaciones, por lo que se mantiene vigilancia en ambas entidades ante el riesgo de deslaves, incremento en niveles de ríos y afectaciones en zonas vulnerables.

A las 21:00 horas de este martes, el sistema se ubicó a 195 kilómetros al nor-noreste de Matamoros, Tamaulipas, y a 35 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas. Registró vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 y desplazamiento hacia el noreste a 9 kilómetros por hora.

Protección Civil se prepara ante posible formación del primer ciclón tropical del Golfo de México ı Foto: X: @CNPC_MX

De acuerdo con el pronóstico, sus bandas nubosas dejarán acumulados de entre 75 y 150 milímetros en Nuevo León y Tamaulipas. También generarán vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60, además de oleaje de uno a dos metros en la costa tamaulipeca.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó que las lluvias podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en áreas vulnerables.

Ante este escenario, la dependencia pidió a la población mantenerse atenta a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

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El pronóstico también indicó lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en el centro y sur de Chiapas.

Asimismo, se esperarán intervalos de chubascos y lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Tamaulipas

Jalisco

Michoacán

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

En Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo se pronostican precipitaciones de entre 5 y 25 milímetros.

Para Baja California Sur y Coahuila, se prevén lluvias aisladas menores a 5 milímetros.

Las condiciones meteorológicas también favorecerán descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, reducción de visibilidad por bancos de niebla y vientos con capacidad para derribar árboles o anuncios publicitarios.

Autoridades estatales y municipales activaron protocolos preventivos de atención ciudadana, limpieza de alcantarillas, poda de árboles y difusión de medidas de protección. La CNPC recomendó evitar cruzar ríos, arroyos o calles con corriente , conducir con precaución, asegurar objetos en exteriores y mantener libres las coladeras para facilitar el desalojo del agua.

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cehr