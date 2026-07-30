Estudio del IMSS fortalece la detección oportuna del cáncer en pacientes con VIH

Investigadores del Hospital de Infectología “Dr. Daniel Méndez Hernández”, del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dieron a conocer los resultados del estudio GAIA 2, una investigación orientada a fortalecer la prevención y la detección temprana del cáncer anal en personas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El proyecto permitió identificar alteraciones celulares relacionadas con la presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo, lo que, de acuerdo con los especialistas, representa un avance importante en la prevención de lesiones precancerosas y en la aplicación de tratamientos oportunos.

La médica internista e infectóloga del Hospital de Infectología del CMN La Raza, Ana Luz Cano Díaz, explicó que las personas que viven con VIH presentan una mayor vulnerabilidad frente a las infecciones ocasionadas por el VPH, debido a que su sistema inmunológico puede tener mayores dificultades para eliminar el virus.

“Esto nos obliga a fortalecer las estrategias de prevención y a impulsar mecanismos de detección oportuna que permitan identificar lesiones antes de que evolucionen hacia un cuadro de cáncer”, explicó.

Imagen ilustrativa de la representación de la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). ı Foto: FreePik

Los resultados del estudio GAIA 2 dieron continuidad a las investigaciones desarrolladas en el proyecto GAIA 1, mediante el cual se detectó la presencia de genotipos de VPH de alto y bajo riesgo a través de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Posteriormente, a los pacientes con resultados positivos para las variantes de mayor riesgo se les practicó una citología anal, un procedimiento semejante al Papanicolaou, con el objetivo de identificar alteraciones celulares o lesiones premalignas.

Entre las principales conclusiones del estudio se encuentra la relevancia de la vacunación contra el VPH como una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas con el virus.

Cano Díaz explicó que la vacuna nonavalente, considerada la formulación más amplia disponible hasta el momento, protege contra nueve variantes del virus, incluidas aquellas con una mayor capacidad para provocar cáncer.

Asimismo, indicó que la inmunización puede ser beneficiosa incluso para personas que viven con VIH, adultos mayores de 30 años y pacientes con antecedentes de lesiones de alto grado.

Los especialistas también resaltaron la importancia de realizar exámenes periódicos, como la citología anal y la exploración digital, con el fin de detectar anomalías en sus etapas iniciales y aumentar las posibilidades de éxito en el tratamiento.

🧬🏥 La investigación GAIA 2 del #IMSS aporta evidencia para fortalecer la prevención del cáncer anal en personas que viven con #VIH.



La vacunación 💉 y la detección oportuna son clave para reducir el riesgo de lesiones precancerosas y cáncer. ✅



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