Sheinbaum: Lineamientos sobre Derechos de Audiencias aún se pueden modificar

Luego de que reiteró que no hay planes de censura contra los medios de comunicación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los lineamientos que fueron sometidos a consulta pública aún pueden ser modificados.

En medio de la controversia que desató la emisión de lineamientos por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que se garanticen que la población tenga acceso a información veraz y otros puntos, la mandataria federal reiteró que dichas directrices emanaron de un consenso con el sector.

Además, comentó que los lineamientos aún no son definitivos y aún se pueden emprender cambios, por lo que reiteró que el plan no tiene objetivos de censura.

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“Se hicieron mesas de trabajo para modificar artículos para que pudiera salir una ley, en donde hubiera un acuerdo básico con todos. Ahora que salen los lineamientos dicen que hay censura. Además, no se han publicado. Se ha publicado para consulta pública. Todavía se pueden modificar si hay alguna discusión, pero ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar. Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora”, dijo.

🚨 “No hay censura, no habrá censura”: la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias impliquen un riesgo.



La mandataria afirmó que las disposiciones ya están contempladas en la ley, que fueron discutidas con… — Azucena Uresti (@azucenau) July 30, 2026

Ante los cuestionamientos que desde bloques opositores realizaron a su gobierno se hicieron sobre si las conferencias matutinas también se someterán a dichos lineamientos, la Presidenta comentó que “no la vean”.

“Que no la vean. Tienen esa atribución para no ver la mañanera. Nosotros tenemos un espacio para difundir los resultados del gobierno y las acciones como el día de hoy”, dijo.

En la conferencia matutina del miércoles, la mandataria subrayó que la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) fue aprobada desde hace un año y que fue resultado de un consenso con la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CRT).

“Esa Ley se aprobó ya hace muchos meses y, en ella, dice que la Comisión debe tener ciertos lineamientos que hoy están a consulta pública de las empresas de radio y televisión y de cualquier persona que así lo desee”, detalló.

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LMCT