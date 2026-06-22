En el primer año de Aleida Alavez suben 48% los socavones

Durante el primer año de gobierno de la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, los reportes de socavones en la demarcación aumentaron 48.3 por ciento, de acuerdo con información del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México (C5).

Los datos del órgano desconcentrado entregados vía transparencia a La Razón muestran que, al término de 2025, la demarcación más poblada acumuló 598 incidentes por hoyos, mientras que un año antes hubo 403 hechos.

El Dato: Expertos consideran que incluso los microsismos, que son menores a una magnitud 4, y los hundimientos dañan las tuberías, lo que podría ocasionar la fuga de agua.

Vecinos de la calle Luis Cabrera, colonia Jacarandas, mencionaron que la acumulación de oquedades en vías secundarias es grave no sólo porque no han tenido respuesta de la alcaldía para atender las afectaciones asfálticas, sino porque, denunciaron, el personal encargado de recibir las quejas ni siquiera acude a laborar.

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“Yo llevo casi todo este mes que voy un día o tres días o toda la semana y luego no están, ¿por qué?, porque dicen que salieron a algún área de la alcaldía. Ésa es una justificación tonta”, afirmó Jorge Paredes, quien tiene un socavón a un metro de la puerta de su hogar.

2 centímetros al año se hunden varias zonas de la ciudad

El hombre acusó de omisiones a la Dirección Territorial de la Zona Quetzalcóatl, encabezada por Tania Cabrera, pues no ha atendido puntualmente múltiples reportes relacionados con servicios urbanos.

Desde el 21 de mayo de 2026, colonos entregaron el oficio 1602-2026-50126-1, el cual que se turnó al Centro de Servicios y Atención Ciudadana de Iztapalapa para exigir la atención al socavón de la calle Luis Cabrera, en Jacarandas.

10 metros de diámetro tuvo un socavón registrado en mayo

En el documento explican que, por motivos de seguridad vial, es necesaria la atención de dicho socavón, pero la demarcación no ha atendido integralmente la oquedad situada en una vía secundaria.

Otro caso de esta naturaleza fue reportado a este periódico por Alejandra Martínez, una de las habitantes de la colonia Renovación, quien afirmó que la mala gestión de un socavón en la Calle 7 propició cuarteaduras en entradas y bardas de varios predios.

“Apenas lo estuvieron arreglando, y aquí a la vuelta, sobre esta misma cuadra (Calle 7) había otro. De la alcaldía no nos han dicho nada, pero cuando han venido, se les ha dicho que el mayor problema que tenemos aquí, son los socavones. Aquí, si se fija, mi entrada se está hundiendo y hay un hueco. Fue luego del socavón”, expuso.

En otra vía los vecinos colocaron un tronco dentro de un hoyo. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

El Ingeniero Civil Eduardo Ramírez Cato afirmó en entrevista que esta clase de omisiones suelen ser solapadas por autoridades debido a que, tristemente, no dejan votos a alcaldes o alcaldesas.

“No se da en México que haya mantenimiento a las vialidades para que no haya filtraciones de agua hacia el subsuelo. Lo lógico sería que lo que llueve se vaya por las alcantarillas a los ductos del sistema sanitario, pero si el agua se mete dentro de la calle y va al subsuelo, se crean oquedades. Entonces, viene un colapso por un pésimo mantenimiento de la infraestructura. Y no se soluciona porque eso no deja votos, no se nota”, asestó el especialista.

EMERGENCIAS CIUDADANAS ı Foto: Especial

El experto destacó que la situación se agrava debido a que el suelo de la zona es arenoso y no impermeable, por lo cual el agua pasa, se licúa, y causa una oquedad. A ello se suma la expansión inmobiliaria en la demarcación y la cual persiste.

A más de tres kilómetros de distancia del hundimiento denunciado en la colonia Renovación por Alejandra Martínez, este diario observó un socavón. La oquedad está en la calle Hermenegildo Galeana, dentro de Santa María Aztahuacan.

Ahí, Benito Blancas improvisó un aviso con dos llantas, una sombrilla descompuesta y un par de hojas porque, a casi dos semanas del primer reporte, Protección Civil de Iztapalapa sigue sin acudir al lugar.

En otro documento presentado a este diario se detalla que Protección Civil de Iztapalapa estaba informada sobre esta situación e incluso, recibió fotos del hundimiento; no obstante, vecinos señalan que el personal de la demarcación es omiso.

“Anteriormente, yo reporté una pequeña fuga de agua. Ahí en ese hoyo que está ahí. Entonces, ellos vinieron nada más a estacionar su camioneta, destaparon el asfalto y no sé qué hayan hecho y ya lo dejaron así”, señaló Benito Blancas, sobre el accionar que funcionarios de Iztapalapa.

Debido a lo anterior, el Ingeniero Civil Eduardo Ramírez Cato hizo énfasis en que esta situación también se ha agravado no sólo por la falta de voluntad política, sino por la falta de atención integral a los agrietamientos de la zona.

Los datos del C5 muestran que en 2025 la alcaldía Iztapalapa, de Alavez Ruiz, se posicionó como la número uno en socavones en la capital.

En términos generales, Santa María Aztahuacan es la colonia donde más socavones se formaron en Iztapalapa durante 2025, esto al acumular 32 casos totales de los 598 que ocurrieron a lo largo de 2025 en la demarcación, seguida de Lomas de San Lorenzo, con 22 incidentes; Santa Marta Acatitla, con 18; La Nueva Rosita, 18, y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, 15.

Así entonces, para el Ingeniero Civil, Eduardo Ramírez Cato, este cúmulo de cifras y la oleada de socavones en zonas como Iztapalapa, son un síntoma de gobiernos que no han querido afrontar el problema de forma efectiva.