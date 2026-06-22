Entrega Brugada en Iztapalapa vaso regulador rehabilitado

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó la rehabilitación del vaso regulador El Salado en Iztapalapa, obra que duplicó su capacidad de almacenamiento de agua pluvial y que forma parte de un plan integral de 427 millones de pesos para reducir inundaciones en el oriente de la capital.

Durante un recorrido por la infraestructura hidráulica, la mandataria destacó que las obras buscan atender una de las zonas históricamente más afectadas por anegaciones, particularmente en Santa Marta Norte, Santa Marta Sur, La Colmena y Ermita Zaragoza.

El Dato: Este año el Gobierno de la Ciudad de México creó la Secretaría de Gestión Integral del Agua, a la cual destinó 19 mil millones de pesos para su operación en 2026.

“Los vasos reguladores son una infraestructura hidráulica crucial, como les decía, para evitar inundaciones. Actúan como enormes depósitos temporales que almacenan el exceso de lluvia cuando cae muy rápido; es decir, toda la lluvia que no se puede ir por las redes se va al vaso regulador.

“A este vaso podríamos considerarlo como un auténtico pulmón hidráulico para el oriente de la ciudad, podemos decir que en el oriente de la ciudad tenemos, con este vaso regulador, el gran espacio, el gran pulmón hidráulico de la ciudad”, mencionó.

160 mdp invirtió el Gobierno local en la acupuntura hídrica

La rehabilitación del vaso regulador requirió una inversión de 97 millones de pesos y permitió incrementar su capacidad de almacenamiento de 200 a 400 millones de litros de agua; de acuerdo con las autoridades capitalinas, el espacio ahora puede contener un volumen equivalente a 40 mil pipas de agua o 160 albercas olímpicas.

Brugada Molina añadió que su administración invirtió 122 millones de pesos para la rehabilitación de plantas de bombeo; 100 millones para la construcción del colector República Federal que pasa por la estación Zaragoza del Metro, de más de un kilómetro de longitud; y 107 millones para la construcción de ocho tanques tormenta sobre Calzada Ignacio Zaragoza.

431 millones de litros de agua se desazolvaron en la ciudad

La mandataria local recordó que el año pasado la alcaldía Iztapalapa fue una de las alcaldías más afectadas por las lluvias, particularmente en el entorno de Zaragoza, donde se registraron inundaciones que afectaron vialidades, transporte público y viviendas.

“Aquí está la muestra de todas las obras que estamos haciendo para el bienestar de la población, esto es muy importante porque son obras que ayudan al bienestar de la población. El que Zaragoza no se inunde, que las viviendas no se inunden, que las calles y colonias completas no se inunden es, de verdad, lo más importante”, dijo.

¿CUÁNTO HA LLOVIDO? ı Foto: Especial

Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Mario Esparza Hernández, informó que la rehabilitación del vaso incluyó el retiro de 80 mil metros cúbicos de azolve y la elevación de 1.5 metros de los bordos perimetrales, lo que permitió prácticamente duplicar la capacidad de regulación del cuerpo de agua.

El funcionario explicó que la obra se complementa con la rehabilitación del colector Teotongo, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, la construcción del colector República Federal y la instalación de tanques tormenta que permitirán almacenar temporalmente grandes volúmenes de agua durante lluvias intensas.

DE IZQ. A DER.: Mario Esparza, Clara Brugada y Raúl Basulto, ayer, en El Salado ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, el titular de la Segiagua indicó que la planta de bombeo La Colmena aumentará su capacidad de operación de 2.5 a 8 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de acelerar el desalojo de agua hacia el Emisor Oriente-Oriente.

Brugada Molina atribuyó los problemas recurrentes de inundación en esta zona a una combinación de factores como el hundimiento diferencial del suelo, la presencia de grietas, los escurrimientos provenientes de la Sierra de Santa Catarina y las lluvias cada vez más intensas asociadas al cambio climático.

En ese sentido, Esparza Hernández señaló que la temporada de lluvias de este año comenzó de manera anticipada, entre marzo y abril, con precipitaciones superiores a los registros históricos.