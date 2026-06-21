Lluvias y granizo ponen en alerta a 22 estados; Protección Civil pide extremar precauciones

El avance de dos ondas tropicales provocará fuertes lluvias, chubascos, posibles descargas eléctricas y caída de granizo en 22 entidades del país, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé “precipitaciones fuertes a muy fuertes” por la interacción de distintos sistemas atmosféricos. Protección Civil pidió a la población atender las indicaciones locales y reforzar medidas de autocuidado ante riesgos por inundaciones, corrientes de agua o laderas inestables.

⛈️ #Lluvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 40 km/h, se pronostican para estados del norte, occidente, sur y sureste de #México, en las próximas horas. Ve la información detallada en los gráficos ⬇️ pic.twitter.com/NTRyx6KJPD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 21, 2026

Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán los acumulados más altos, con lluvias de 50 a 75 milímetros en distintas regiones de esas entidades.

Otro bloque de estados tendrá precipitaciones de 25 a 50 milímetros. En esa categoría aparecen Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, el reporte contempla chubascos de 5 a 25 milímetros en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas y Tabasco. Para Baja California Sur, el aviso marca lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

La CNPC indicó que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen acciones preventivas para ubicar zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos.

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También afirmó que las instancias de emergencia permanecen atentas a la evolución de los sistemas y listas para activar “refugios temporales” en comunidades que lo requieran.

Protección Civil llamó a no caminar ni conducir cerca de cuerpos de agua, pasos de corriente o áreas con laderas inestables. A los automovilistas les recomendó reducir la velocidad, encender luces, conservar distancia y evitar cruces por calles o avenidas anegadas.

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