Colectivos denuncian desaparición de antimonumento colocado en el Ángel de la Independencia

Colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron la desaparición del antimonumento que fue instalado apenas un día antes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

De acuerdo con los denunciantes, la estructura fue colocada la tarde del domingo como parte de un acto de memoria y exigencia de justicia en el que participaron familiares de víctimas, integrantes de colectivos y representantes de la Iglesia. Sin embargo, este lunes aseguraron que el antimonumento ya no se encontraba en el sitio.

“No sabemos y alrededor no está”, fue la respuesta que, según los colectivos, les dieron elementos de seguridad asignados al monumento al ser cuestionados sobre el paradero de la instalación.

El antimonumento hacía referencia a las más de 135 mil personas desaparecidas registradas en México y buscaba visibilizar el incremento de la cifra, así como mantener vigente la exigencia de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

Colectivos colocaron el antimonumento el domingo pasado ı Foto: Cuartoscuro

Durante la instalación se encendieron veladoras y se realizó una oración dirigida a los cuatro puntos cardinales como un acto simbólico para honrar a las personas desaparecidas y pedir que encuentren el camino de regreso. Asimismo, se emitió un mensaje para exigir el fin de la violencia y de las desapariciones forzadas en el país.

Tras percatarse de la ausencia de la estructura, los colectivos realizaron un recorrido por la periferia del Ángel de la Independencia, sin localizarla.

Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades capitalinas para que informen qué ocurrió con el antimonumento y, en caso de haber sido retirado, expliquen su paradero y si será reubicado.

“¿En dónde está el antimonumento?, ¿en dónde se va a reubicar?”, cuestionaron los familiares, al tiempo que reiteraron que la principal demanda sigue siendo que las autoridades impartan justicia y atiendan la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

El antimonumento colocado en la parte frontal del Ángel hace referencia al logotipo de la Selección Mexicana de futbol: en lugar del águila aparece una pala con tierra y contiene la leyenda: “México campeón mundial desaparición; más de 135 mil en 2026”.

🚨 “Así como desaparecen monumentos en la noche, así desaparecen a nuestros jóvenes”, denunció Vanesa Gámez, madre de Ana Amelí. Acusó que el antimonumento colocado en el Ángel fue retirado un día después y sospecha que fueron las autoridades. pic.twitter.com/4k8fGNhKX5 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 13, 2026

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LMCT