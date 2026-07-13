Crece exigencia de que se esclarezca la muerte

Manifestantes marchan por el centro de Houston durante una protesta, en respuesta a que un agente de ICE disparó fatalmente al automovilista mexicano Lorenzo Salgado Araujo, durante una parada de vehículo en esa ciudad de Texas, EU, el 11 de julio de 2026.

LA ORGANIZACIÓN Somos México exigió una investigación completa sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años que fue acribillado el 7 de julio durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas. De acuerdo con la información citada por el grupo político, un agente de esa corporación disparó contra el connacional.

En su pronunciamiento, el partido expresó sus condolencias a los familiares y reclamó que las autoridades estadounidenses aclaren las circunstancias del caso: “La situación migratoria de una persona nunca disminuye el valor de su vida”, sostuvo al pedir transparencia y rendición de cuentas.

Somos México afirmó que 17 ciudadanos del país han muerto en Estados Unidos (EU) durante los últimos dos años, aunque el comunicado no incluyó nombres, fechas ni pormenores. Frente a ese señalamiento, la organización demandó que el asesinato de Salgado Araujo no se convierta ya en “otra noticia pasajera” y que sus parientes reciban información puntual.

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Para el colectivo, el Gobierno mexicano debe garantizar acompañamiento consular, jurídico y humano permanente a la familia. También solicitó que las instituciones nacionales impulsen las acciones legales correspondientes y ofrezcan respaldo a los hogares de otros migrantes fallecidos.

México mantiene obligaciones hacia sus ciudadanos más allá de la frontera, indicó el posicionamiento: “Un país que recibe sus remesas y reconoce sus aportaciones debe también defenderlos cuando sus derechos y sus vidas están en riesgo”.

Al reclamar una respuesta institucional, la organización política propuso que los gobiernos de ambos países abran un diálogo bilateral para revisar los fallecimientos de mexicanos, los protocolos de actuación de las agencias migratorias estadounidenses y los mecanismos destinados a proteger los derechos humanos.

52 años de edad tenía el mexicano Lorenzo Salgado Araujo

“Ningún operativo, ninguna política migratoria y ninguna condición jurídica pueden justificar el uso arbitrario de la fuerza ni la ausencia de rendición de cuentas”, afirmó la agrupación al hacer el llamado que incluyó solicitar una revisión de las actuaciones de ICE y medidas que impidan la repetición de hechos similares.