Marchas y bloqueos en CDMX HOY 13 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marcha de trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en fotografía de archivo.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Marcha de estudiantes del IPN en la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro.

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este lunes 13 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 13 de julio, se esperan tres marchas, cuatro concentraciones y una cita.

Marchas

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS : Se concentrarán a las 07:30 hrs en la CFE (Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) y a las 08:00 hrs en la sede del SME (Av. Insurgentes No. 98, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) para marchar con destino a la Secretaría de Gobernación (Av. Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) y al Palacio Nacional (Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 1,200 personas; realizarán un mitin intermedio en la Secretaría de Bienestar) .

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL : Marcharán a las 12:00 hrs desde la Explanada de Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez s/n, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) con destino a la Secretaría General del IPN (Av. Luis Enrique Erro s/n, Col. Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Aforo aprox. de 200 personas; entregan citatorio para abrir mesas de trabajo sobre calidad educativa) .

PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Nº 6: Marcharán a las 17:00 hrs desde el CECyT N° 6 (Calle 4 s/n, Col. del Gas, Alc. Azcapotzalco) con destino a la Secretaría General del IPN (Av. Luis Enrique Erro s/n, Col. Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Aforo aprox. de 50 personas; exigen resolución para alumnos irregulares).

Concentraciones

COLECTIVO LAS TONATZIN : Se concentrarán a las 09:00 hrs en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) en apoyo a una audiencia judicial. (Nota: Aforo aprox. de 20 personas) .

UNIÓN POPULAR DE VENDEDORES AMBULANTES 28 DE OCTUBRE : Realizarán un mitin a las 11:00 hrs en la Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza (Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín Balbuena, Alc. Venustiano Carranza) para solicitar autorización de venta en vía pública. (Nota: Aforo aprox. de 80 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Se concentrarán durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) para instalar mesas de recolección de firmas. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas) .

VECINOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA: Se concentrarán durante el día en el cruce de Lago Andromaco y Lago Neuchatel (Col. Ampliación Granada, Alc. Miguel Hidalgo) en rechazo a los parquímetros. (Nota: Aforo aprox. de 20 personas).

Citas Agendadas

ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES: Sostendrán una reunión a las 14:00 hrs en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) para solicitar renivelación salarial y prestaciones. (Nota: Aforo aprox. de 25 personas).

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