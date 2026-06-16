Mandan a la CNTE a los estados; pierde oferta de mesas en Gobernación

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que, por ahora, su Gobierno reciba de manera directa a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que esta mantuvo su rechazo a las propuestas de la Federación para atender sus demandas.

Ante las movilizaciones que mantiene el magisterio inconforme, precisó que las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) informarán las acciones que se realizaron durante las mesas de negociación y el plan a futuro, e insistió en que, por lo pronto, no habrá más reuniones con el Gabinete federal.

El Dato: Profesores de la sección 22 de la Coordinadora realizaron una protesta en el acceso al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, donde se permitió el paso caminando a los usuarios.

Sin embargo, señaló, se mantendrán las mesas tripartitas en los estados y en agosto se realizará una consulta con todos los profesores para definir el futuro de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

“Por lo pronto, no. Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados, pero ya el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación pueden dar más información”, agregó.

Sheinbaum Pardo también reprobó el presunto fraude que grupos internos de la Coordinadora acusaron que hubo durante la consulta que se levantó para definir el rumbo de la protesta y a partir de la cual se decidió mantener el plantón y las movilizaciones en la Ciudad de México.

Este fin de semana, la CNTE realizó tal ejercicio con sus bases acerca de los planteamientos que le ha hecho el Gobierno para atender sus demandas.

33 secciones sindicales conforman a la Coordinadora

Tras revelarse los resultados con los que la Sección 22 de Oaxaca decidió mantener la protesta con seis mil 337 maestros que votaron por ello, docentes inconformes aseguraron que hubo siete mil 595 quienes votaron por entrar a un receso, con lo cual acusaron una manipulación a la consulta.

La mandataria federal dijo que desconoce tal situación; sin embargo, se pronunció en contra de que algo así ocurra, aunque comentó que la Coordinadora es la que debe esclarecer ese asunto.

“No sabía que había maestros que habían… ¿Que eso es lo que dicen algunos maestros? No debería estar bien, no está bien. Pero bueno, pues ya la sé por los maestros que aclaren este tema porque sí es muy, muy, muy, muy relevante. Porque nunca debe haber un fraude en una votación. Pero ya contestarán Educación y Gobierno”, dijo.

Al comentar que la presencia de la CNTE y su plantón ha disminuido en calles del Centro Histórico, la jefa del Ejecutivo federal fue consultada sobre si no preocupa a su Gobierno la permanencia de las casas de campaña, a lo que respondió que su administración ya presentó sus propuestas y, ahora, el plan se mantendrá en realizar una consulta directa a los maestros, pero respecto a la desaparición de la Usicam, que es el sistema que define la carrera magisterial.

Maestros tomaron la caseta de cobro México-Cuernavaca, ayer ı Foto: Cuartoscuro

“El Gobierno ya dio sus propuestas; incluso se propuso en su momento, en la última reunión que se tuvo, una mesa técnica permanente. Ahí están las propuestas y vamos en agosto a la consulta escuela por escuela para acordar qué cambios debe tener el Usicamm, directamente con los maestros de todo el país”, señaló la mandataria.

Sheinbaum Pardo también confirmó que decidió suspender su evento en Zacatecas por la protesta que alistaban los maestros, pues no vio sentido la confrontación, ahora que el diálogo ya quedó en manos de la Segob y la SEP.

“Planteaban ahí que iba a haber alguna interrupción de los eventos, entonces, ¿para qué? Si estamos en espíritu mundialista, pues mejor vamos a San Luis y reprogramamos para Zacatecas. Eran eventos, bueno, eran manifestaciones de la CNTE y de productores, entre otros. Entonces, ¿para qué? Pues hay diálogo con Gobernación, con Educación para que generemos ahí”, dijo.

Monreal destaca ausencia de represión

| Por Claudia Arellano |

Ricardo Monreal, coordinardor de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de privilegiar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y consideró que ha actuado con prudencia, sensatez y tolerancia frente a las movilizaciones magisteriales que han afectado diversos puntos de la capital del país.

Señaló que la mandataria federal optó por mantener abiertas las mesas de negociación a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la dirección general del ISSSTE, en lugar de escalar el conflicto.

“Para mí, la Presidenta ha mostrado mucha disposición al diálogo, mucha tolerancia. Me alegra bastante porque no ha habido un solo acto de represión”, afirmó.

16 días cumplen las protestas de la Coordinadora

El legislador reconoció que existe molestia por las afectaciones derivadas de las protestas, incluidos comerciantes, vecinos y habitantes de la Ciudad de México, pero, sostuvo, la respuesta del Gobierno ha sido evitar cualquier acción represiva.

Con relación a la decisión de la Presidenta de posponer una gira de trabajo en Zacatecas, donde anunciaría programas y obras para la entidad, Monreal Ávila consideró que la medida fue correcta dadas las circunstancias que rodean al magisterio.

El morenista indicó que los eventos serán reprogramados en las próximas semanas y destacó que cada visita presidencial al estado representa beneficios importantes para la población. “Creo que la Presidenta actuó con prudencia y con sensatez”, reiteró.

Sobre las demandas de la CNTE relacionadas con la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, advirtió que una medida de esa magnitud tendría un fuerte impacto presupuestal para el país. “Evidentemente, derogar esa ley implicaría recursos extraordinarios y una presión muy fuerte sobre las finanzas públicas”, comentó.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

En otro tema, al ser cuestionado sobre las declaraciones de funcionarios estadounidenses respecto a la necesidad de investigar no sólo a narcotraficantes, sino también a posibles actores políticos vinculados con el crimen organizado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que toda persona que cometa delitos debe ser investigada y sancionada conforme a la ley.

“Todo aquel que tenga cuentas pendientes con la ley o conductas de complicidad debe pagar por ellas y debe ser juzgado por las autoridades mexicanas. A quien haya cometido delitos en este país tiene que castigársele”, finalizó el diputado guinda.

Ahora, magisterio quiere reabrir mesas de diálogo

| Por Yulia Bonilla |

En el día 15 de su huelga nacional y luego del cierre al diálogo directo que la Federación marcó tras no concretarse ningún acuerdo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmó que sí se encuentra abierta a volver a dialogar, e incluso, a acceder a una negociación si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconsidera al magisterio y los recibe para conversar sobre sus demandas.

Desde la caseta México-Cuernavaca, los líderes de las principales secciones enfatizaron que no habrá marcha atrás en su movilización, e incluso, negaron que el plantón en el Centro Histórico se haya debilitado, sino que se encuentran en periodo de relevos, por lo que en las próximas horas llegarán más maestros para reforzar la acción.

El Dato: La Sección 34 determinó en asamblea levantar el plantón que tenían en la Plaza de Armas en Zacatecas para sumarse al campamento de la CNTE en la Ciudad de México.

Este lunes, docentes tomaron la caseta México-Cuernavaca, la Naucalpan-Ecatepec y la de San Marcos, en la México-Puebla, que dan acceso a la capital del país, donde levantaron las plumas y permitieron el libre tránsito de automovilistas sin pago de peaje.

No obstante, también coincidieron en comentar que hay apertura para sentarse a dialogar y aseguraron que sí tienen propuestas para que sus exigencias tengan una salida, aunque en sus discursos mantuvieron las mismas peticiones.

El dirigente de la sección 9 en la Ciudad de México, Pedro Hernández, remarcó que las respuestas hasta ahora recibidas del Gobierno en materia de pensiones son insatisfactorias; sin embargo, hay apertura para volver al diálogo y accederían a una negociación.

“También decimos entonces que estas respuestas son insatisfactorias y que estamos en la capacidad de regresar a la mesa con los planteamientos y poder establecer entonces un marco de negociación que permita a este digno movimiento salir adelante”, dijo.

El dirigente de la sección 34 en Zacatecas, Filiberto Fraustro, calificó como “desafortunadas” las declaraciones de la mandataria federal, y advirtió una “incapacidad” para responder concretamente a las “demandas legítimas” del magisterio. Además, negó que la movilización sólo tenga fines para satisfacer demandas cupulares, ya que, de ser el caso, no habría marchas en diversos puntos del país.

A pesar del reclamo, pidió que se retomen las mesas de diálogo con el magisterio, e incluso, aseguró que si la titular del Ejecutivo los convocaba a una reunión ayer mismo, estarían sin falta, “porque a nosotros sí nos interesa que se resuelva esta situación”.

La líder en Michoacán, Eva Hinojosa Tera, también señaló que se sigue en pie de lucha y llamó a que la Presidenta reconsidere al magisterio.

“Que reconsidere y pueda sentarse a atender al magisterio democrático del país. Por ello, decimos y seguiremos aquí en pie de lucha, porque nuestras demandas son justas. Y el deber de toda autoridad estatal y federal es atender al pueblo de México. Y nosotros somos pueblo. No olvidemos que somos maestros. Somos maestros de pie. Somos maestros de lucha constante”, señaló.

La dirigente de la sección 22 en Oaxaca, Yenny Pérez, negó que la coordinadora se niegue a dialogar y sostuvo que “hemos tenido la voluntad política dos años en esta actual administración”.

Sostuvo que no desistirán de ninguna movilización y que continuarán con la toma de casetas y volverán a sesionar para planificar las demás acciones en los próximos días.

El dirigente de la sección 58 en Zacatecas, Marcelino Rodarte, pidió al Gobierno que si va a cerrar el diálogo, entonces que esto se concrete en una mesa formal, escenario ante el cual advirtió que se generarán movilizaciones con mayor “coraje”

“Si es así, así lo va a tomar el magisterio a nivel nacional. Y entonces hay un antes y después. Y por supuesto que la gente se va a organizar mucho más y con más coraje. Es un gran error central, pero que no lo digan allá afuera, que lo digan de frente. Nosotros no tenemos ningún detalle que se dé una reunión sólo para decirnos eso, pero de frente, formal, como debe ser, así tal cual y con todo respeto”, dijo.

Trasladaron conflicto a estados: PAN

Por Claudia Arellano

Legisladores y dirigentes del PAN cuestionaron la decisión del Gobierno federal de no retomar las mesas de diálogo directas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y limitar las negociaciones a mecanismos de atención en los estados, al considerar que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum está trasladando responsabilidades que había asumido durante la campaña electoral.

“Les prometieron que echarían atrás las reformas de pensiones y hoy los vemos defendiendo esas mismas medidas bajo el argumento de la inviabilidad financiera”, afirmó el vocero de diputados federales, Federico Döring.

Por separado, Rafael Calderón Jiménez, consejero del PAN, lamentó lo que calificó como una “cerrazón” por parte del Gobierno federal ante las demandas de la CNTE, y criticó las movilizaciones magisteriales que se han desarrollado en la Ciudad de México y otras entidades, al señalar que han generado afectaciones a la movilidad, al comercio y a diversas actividades económicas: “Los maestros están provocando afectaciones importantes en vialidades y actividades económicas de la capital del país”.

A su vez, el secretario general del PAN en la Ciudad de México, Héctor Barrera, consideró que la administración federal no ha logrado construir acuerdos con distintos sectores sociales que mantienen demandas pendientes.

“El caso de los maestros es un ejemplo de la falta de acuerdos, pero también existen reclamos de otros sectores que continúan sin respuesta”, señaló.