Federación de burócratas cierra filas con el Gobierno

EN UN CONTEXTO marcado por tensiones diplomáticas y debate sobre la seguridad nacional, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar su postura en defensa de la soberanía nacional y los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado.

El posicionamiento surge luego de que, en días recientes, autoridades estadounidenses plantearan la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para combatir al crimen organizado, un señalamiento que generó reacciones en distintos sectores políticos y sociales del país.

A través de redes sociales, el dirigente de la central obrera, Marco Antonio García Ayala, reafirmó el apoyo de los más de 80 sindicatos que integran la federación de burócratas a las acciones emprendidas por el Gobierno federal.

El Tip: García Ayala ratificó el compromiso de fortalecer los derechos laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores del Estado.

Subrayó que la defensa de la soberanía no sólo es un asunto político, sino también un elemento clave para garantizar la estabilidad laboral y el bienestar de millones de trabajadores del sector público.

García Ayala destacó la relevancia del encuentro sostenido durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, donde la mandataria se reunió con dirigentes nacionales de federaciones, confederaciones y sindicatos de todo el país.

De acuerdo con el dirigente, este acercamiento permitió refrendar el compromiso del Gobierno con la clase trabajadora y sentar las bases de lo que calificó como “un avance fructífero” en la relación entre el Estado y los trabajadores.

El acto, realizado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, también sirvió como escenario para que organizaciones sindicales expresaran de manera unánime su respaldo a la Presidenta en la defensa de la soberanía nacional.

En su mensaje, García Ayala resaltó uno de los anuncios más relevantes del evento: la próxima publicación de un decreto presidencial que busca garantizar mejores condiciones salariales para los trabajadores del Estado.

La medida contempla que ningún servidor público perciba menos que el salario medio registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2024, además de asegurar incrementos por encima de la inflación.