FUNO reduce 78% su intensidad energética y consolida liderazgo ASG en México

FUNO proyecta instalar 519 cargadores eléctricos en 64 propiedades para el año 2027, impulsando la infraestructura de transición energética en México.

Fibra Uno (FUNO), el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces en México y América, publicó su Informe Anual Integrado 2025 con resultados que confirman su liderazgo en sostenibilidad: en 2025, la compañía redujo sus emisiones de carbono, trató y reutilizó agua residual equivalente a 232 albercas olímpicas, apoyó a 224 organizaciones sociales y se convirtió en el primer FIBRA latinoamericano con metas climáticas validadas por la ciencia.

Cifras de FUNO. ı Foto: Captura de pantalla

Con más de 600 propiedades distribuidas en todo el territorio nacional –desde centros comerciales y oficinas hasta parques industriales y desarrollos mixtos–, FUNO opera en los espacios donde los mexicanos trabajan, compran y se mueven.

Avances en energía

Hace siete años, FUNO consumía 66.9 kilovatios-hora de electricidad por metro cuadrado (kWh/m²) al año. Hoy consume 14.32 kWh/m², menos de la mitad. Esa reducción del 78.6% en intensidad energética desde 2018 es el resultado de cambiar miles de luminarias convencionales por tecnología LED, modernizar los sistemas de aire acondicionado en sus centros comerciales y edificios de oficinas, e instalar sensores de movimiento y sistemas automáticos de gestión en los edificios, entre otras iniciativas.

El fideicomiso también instaló paneles solares fotovoltaicos en inmuebles estratégicos, generando 773,329 kWh de energía limpia propia durante el año. Su meta para 2030 es que el 20% de toda la energía que consuma provenga de fuentes renovables. Reducir la huella energética no sólo ayuda al planeta: también permite reducir los costos operativos de los inmuebles.

La colocación de bonos vinculados a la sostenibilidad de FUNO en el mercado local alcanzó una demanda de 2.55 veces el monto ofrecido en 2025. ı Foto: Especial.

El primer FIBRA con metas validadas por la ciencia

Desde 2023, FUNO se convirtió en el primer fideicomiso inmobiliario de México y América Latina en obtener la validación de sus metas climáticas por parte de la Science Based Targets initiative (SBTi), organismo internacional que certifica que las empresas alinean sus compromisos con los escenarios científicos para limitar el calentamiento global a 1.5 °C.

El compromiso de la empresa es concreto: reducir las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 1 y 2) en un 54.6% para 2032 y las emisiones de su cadena de valor (Alcance 3) en un 32.5% en el mismo plazo. Al cierre de 2025, ya lleva un avance del 15.61% en Alcance 1 y 2, con 80,623 toneladas de CO₂ equivalente emitidas, que equivalen aproximadamente a las emisiones anuales de 17,500 autos de pasajeros.

A través de 66 plantas de tratamiento, el fideicomiso inmobiliario reutiliza aguas residuales para el riego y sanitarios de sus complejos. Foto|Especial

Para reducir aún más, FUNO ha instalado 102 cargadores para vehículos eléctricos en 16 de sus inmuebles, y planea llegar a 519 cargadores en 64 propiedades para 2027, con el fin de que sus centros comerciales y edificios de oficinas sean parte de la infraestructura que hace posible la transición hacia la movilidad eléctrica en México.

Agua: tratar y reutilizar

En 2025, FUNO trató 580,570 m³ de agua a través de 66 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) distribuidas en el portafolio. El agua tratada se reutiliza para el riego de jardines y el funcionamiento de sanitarios en los inmuebles, usos que no requieren agua potable. Esto equivale a 232 albercas olímpicas de agua que, en lugar de descargarse al drenaje, vuelven a usarse dentro de los propios inmuebles.

Con más de 600 propiedades en el país, el fideicomiso inmobiliario valida sus metas climáticas ante el organismo internacional SBTi. ı Foto: FUNO

Desde 2018, la intensidad hídrica de FUNO se ha reducido un 63.8% por m² ocupado, y la compañía ya alcanzó el 41% del camino hacia su meta de reutilizar el 30% de sus aguas residuales para 2030.

Impacto social: los inmuebles como parte de la comunidad

FUNO no sólo administra metros cuadrados: administra espacios donde conviven millones de personas al día. Esa presencia cotidiana es su mayor activo social. En 2025 se ejecutaron 260 iniciativas sociales en sus propiedades —un 35% más que el año anterior—, desde ferias de adopción de mascotas y clases de idiomas hasta colectas de alimentos y talleres para adultos mayores.

A través de Fundación FUNO, la empresa aportó 153.5 millones de pesos en financiamiento directo a proyectos sociales, sumadas a las 4,372 donaciones en especie valoradas en cerca de 70 millones de pesos adicionales. En total, las acciones de responsabilidad social llegaron a 3.59 millones de beneficiarios directos y casi 10.8 millones de beneficiarios indirectos durante el año.

Entre los proyectos financiados destacan: atención integral para niñas y niños sobrevivientes de violencia graves, cirugías cardiovasculares pediátricas, sistemas de saneamiento con humedales artificiales en comunidades rurales sin acceso a agua limpia y formación de 200 mujeres en gestión ambiental y sostenibilidad, por mencionar algunos.

En el plano laboral, la empresa reportó 969 colaboradores directos, cero fatalidades laborales en el año, un índice de confianza del 81% entre su plantilla y un 42.68% de mujeres en posiciones de liderazgo.

Bonos vinculados a la sostenibilidad

Uno de los capítulos más relevantes del año para los mercados financieros fue la emisión de bonos verdes de FUNO en los mercados internacionales. En enero de 2025, la empresa colocó 800 millones de dólares en bonos vinculados a sostenibilidad.

En mayo, FUNO repitió el ejercicio en el mercado local con una emisión por 12,700 millones de pesos, una de las mayores del sector inmobiliario en la historia reciente de México, con una demanda que llegó a 2.55 veces el monto ofrecido. Ambas emisiones están ligadas al cumplimiento de metas de certificación sostenible (LEED® y EDGE) del portafolio.

La revista LatinFinance reconoció al FIBRA como “Corporate Sustainable Issuer of the Year 2025”. S&P Global lo incluyó en su Sustainability Yearbook, entre las 15 mejores empresas inmobiliarias del mundo en prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). MSCI le otorgó una calificación BBB, indicando una gestión de riesgos ASG “óptima, superior a la media de la industria”.

“En FUNO operamos más que inmuebles. Gestionamos espacios que impulsan el desarrollo, vinculan comunidades y fortalecen la economía del país”, afirmó Gonzalo Robina, Director General Adjunto de FUNO.

De esta manera, FUNO contribuye con acciones concretas y resultados de una estrategia que lleva 15 años poniendo la sostenibilidad en el centro de cada decisión de negocio.

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