Centros comerciales de Funo, listos para Mundial

Al iniciar, en 2011, el Fideicomiso contaba con 17 propiedades; en mayo pasado, contabilizaba 600 propiedades y más de 12.3 millones de metros cuadrados en todo México.

El fideicomiso de inversión en bienes raíces Fibra Uno (Funo) estimó que por el Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sus 18 centros comerciales y demás activos en las tres ciudades recibirán un mayor número de visitantes, situación que propiciará un aumento en el consumo y en las actividades de entretenimiento; además, dijo estar listo para contribuir al dinamismo económico.

“En FUNO estamos preparados para recibir a millones de visitantes con una propuesta que combina shopping, gastronomía, experiencias familiares y servicios, lo que contribuirá al dinamismo económico que traerá este evento internacional”, señaló Gonzalo Robina, director general adjunto de Funo.

Se prevé que la derrama económica que dejará el mundial podría ser mayor a los cuatro mil millones de dólares sólo en territorio nacional, lo que impulsará el gasto de los consumidores, el aumento de la actividad comercial se ubicará en moda, tecnología, alimentos y bebidas, entretenimiento y servicios, según el estudio “Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios” de Monitor Deloitte.

En la Ciudad de México, donde se prevé la mayor cantidad de visitantes, Funo cuenta con una oferta comercial como Portal San Ángel, Mitikah, Patio Tlalpan y Patio Universidad.

A su vez, en Jalisco y donde se prevé que lleguen un millón de visitantes, tiene desarrollos como Galerías Guadalajara y Gran Patio Patria; y en Nuevo León que se proyecta una llegada de 350 mil personas, el fideicomiso tiene Galerías Valle Oriente y Plaza Cumbres.

“Con esta presencia en las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos mundialistas, Funo refuerza el papel de sus centros comerciales como puntos clave para la convivencia, el turismo y el desarrollo económico regional”, destacó Gonzalo Robina.