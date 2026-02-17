Funcionarios del extinto INAI obtuvieron beneficios económicos fuera de su salario: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) durante el ejercicio fiscal 2024, entre ellas pagos sin respaldo documental, comisiones de comisionados y funcionarios sin comprobar, y servidores públicos que obtuvieron beneficios económicos fuera de su remuneración autorizada, según revelan los resultados de fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

La auditoría abarcó un universo de mil 33.2 millones de pesos, del cual se analizó una muestra de 707.6 millones, equivalente al 68.5 por ciento del total de los recursos erogados en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles reportados como pagados en la Cuenta Pública 2024.

Entre los hallazgos más relevantes, los auditores documentaron “pagos sin acreditar la totalidad de la documentación requerida para comprobar las comisiones nacionales e internacionales de los comisionados del Pleno, y servidores públicos del INAI, así como de personas invitadas externas”, por un monto de tres millones de pesos.

El desaparecido organismo, cuya razón de ser era la transparencia y la rendición de cuentas, no pudo demostrar con documentos suficientes el destino de esos viáticos y gastos de representación.

La ASF también identificó que “servidores públicos obtuvieron beneficios económicos no comprendidos en su remuneración y utilizaron recursos humanos para fines distintos a los establecidos en la normativa aplicable al INAI”, sin que el informe precisara los montos exactos de dichos beneficios, lo que podría derivar en observaciones adicionales o en presuntas responsabilidades administrativas.

En materia de servicios contratados, los auditores encontraron que se realizaron “pagos sin contar con la totalidad de la documentación que acreditara el servicio integral de limpieza de enero a diciembre de 2024”, por 4.2 millones de pesos.

Es decir, el instituto pagó un año completo de limpieza sin poder demostrar que el servicio fue efectivamente prestado.

Adicionalmente, se detectó el “pago de 11 equipos informáticos sin acreditar su ubicación en el INAI”, por 100 mil pesos, lo que abre interrogantes sobre el paradero del material adquirido con recursos públicos.

Por último, la revisión identificó el “pago de servicio de mantenimiento sin acreditar la entrega y recepción de material correspondientes al mes de octubre de 2024”, por 600 mil pesos.

En conjunto, las irregularidades cuantificadas suman más de 7.3 millones de pesos en erogaciones sin respaldo documental suficiente, en un instituto que tiene como mandato constitucional garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales de todos los mexicanos.

