Kenia López Rabadán pide civilidad a diputados tras altercado en el Senado

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que, tras el altercado de ayer en el Senado de la República, se comunicó con los diputados Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla para conminarlos a conducirse con civilidad y construir espacios de diálogo.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la diputada presidenta señaló que ambos fueron respetuosos de su llamado y de la importancia de que estos episodios no le ayudan a México e insistió en que es necesario regresarle la honorabilidad a la política.

“Y eso empieza por comprometernos a conducirnos con templanza y civilidad en estos tiempos tan complejos”, dijo.

La panista, agregó: “Como me comprometí, me comuniqué con los diputados Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla. Con mucho respeto a sus posiciones ideológicas y personales los conminé a conducirnos con civilidad y construir espacios de diálogo constructivo. Ambos fueron respetuosos de mi llamado y de la importancia de que estos episodios no le ayudan a México. Tenemos que regresarle la honorabilidad a la política y eso empieza por comprometernos a conducirnos con templanza y civilidad en estos tiempos tan complejos”, escribió en la red social.

Como me comprometí, me comuniqué con los diputados Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla.



Con mucho respeto a sus posiciones ideológicas y personales, los conminé a conducirnos con civilidad y construir espacios de diálogo constructivo.



Ambos fueron respetuosos de mi llamado… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) August 13, 2026

Durante la tarde del miércoles, ambos diputados protagonizaron una fuerte discusión, en la que llegaron a empujones y jaloneos frente a diversos medios de comunicación que se encontraban en el recinto legislativo.

Gutiérrez Mancilla siguió a Ávila por el patio central mientras intercambiaban reclamos. “Alejandro Murat también ayer twitteo, y también lo vamos a encarar porque no vamos a permitir que estos narco políticos anden por la calle como si nada”, expresó Mancilla ante los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

“Eres el porro de ‘Alito’”, dijo el diputado Ávila en medio de los fuertes empujones que se suscitaron, mientras que Mancilla lo acusaba de ser “el vocero del narco”.

Luego de continuar con gritos por parte de ambos legisladores, Ávila se retiró del recinto, mientras que el diputado Gutiérrez Mancilla afirmó que acababa de recibir serias amenazas por parte del morenista. “Que quede manifiesto que aquí el narco vocero me está amenazando, me amenazó a mi como opositor, nos quieren censurar”, expresó.

💢🗣️ En el Senado de la República, tras la Comisión Permanente, el intercambio de acusaciones entre el PRI y Morena escaló cuando el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el morenista Arturo Ávila, tuvieron un altercado que estuvo a punto de llegar a los golpes.



La… pic.twitter.com/OTo6wkKJF5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 12, 2026

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LMCT