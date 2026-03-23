Menores migrantes se alistan para su Mundial

Representantes de las organizaciones impulsoras de Goles por la Inclusión en México, la Unión Europea, la OIM y el ACNUR, el 6 de marzo de 2026.

A menos de tres meses de que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que México será coanfitrión, el balón ya rueda en las canchas improvisadas de la capital mexicana, en los pies de cientos de niños migrantes y refugiados que viven en albergues y que ya organizan su propio torneo de futbol, como parte de un proyecto de integración.

Desde finales de febrero, niños y niñas migrantes, enfundados en camisetas azules proporcionadas por la Unión Europea (UE), han entrenado en canchas improvisadas para un torneo que se celebrará a finales de abril en la Ciudad de México.

El Dato: Goles por la Inclusión está financiado por la UE, y se organiza en albergues de Vallejo y Tepito, e incluye la realización de 18 clínicas deportivas para menores migrantes.

La iniciativa forma parte del proyecto Goles por la Inclusión, impulsado por la delegación de la Unión Europea, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el objetivo de utilizar el futbol como herramienta para promover la integración, la protección y la convivencia pacífica entre menores que han tenido que abandonar sus hogares.

TE RECOMENDAMOS: Pemex activa operativo de emergencia ambiental Explosión en Dos Bocas deriva en derrame de crudo

En muchos de los albergues en los que viven los menores, el acceso a espacios de juego es limitado o inexistente, lo que hace que, iniciativas de este tipo, no sólo sean una oportunidad para el esparcimiento, sino también un espacio de socialización, aprendizaje y fortalecimiento emocional de niños y niñas.

Para algunos de los padres migrantes, el torneo es mucho más que una actividad deportiva: representa esperanza, unión familiar y normalidad, en medio de una situación difícil.

300 mil personas permanecen en México en condición de movilidad humana

Joel Orta, migrante venezolano de 26 años que vive en un albergue en Tepito, en la Ciudad de México, al acompañar al entrenamiento a su hijo Matías, uno de los participantes, compartió su perspectiva: “El deporte no tiene fronteras. La pelota está aquí o allá”, dijo, al destacar que iniciativas como ésta permiten que los menores se desarrollen y socialicen fuera de las habitaciones de los albergues.

La iniciativa busca dar visibilidad a los derechos de los menores migrantes y refugiados, al promover su integración con las comunidades de acogida y contribuir a construir redes de apoyo social en un contexto de movilidades humanas complejas.

Aunque desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, en enero pasado, los cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México han disminuido drásticamente, las organizaciones humanitarias advierten que los desafíos para las personas migrantes no han terminado.

Se estima que alrededor de 300 mil personas permanecen en México en condición de movilidad humana, muchas sin los medios para regresar a sus países de origen, y otras que enfrentan amenazas continuas que dificultan su tránsito o permanencia.

La iniciativa Goles por la Inclusión se desarrolla en albergues y espacios facilitados por el Gobierno capitalino y organizaciones civiles, con el fin de fortalecer la cohesión entre la niñez migrante, refugiada y la comunidad mexicana.