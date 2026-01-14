Conalep tiene resultados positivos en permanencia, aprendizaje e innovación: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) registra avances sostenidos en indicadores clave de permanencia, eficiencia terminal y aprovechamiento académico, como resultado de una estrategia integral orientada a fortalecer la trayectoria formativa de las y los estudiantes de Educación Media Superior.

En reunión de trabajo con el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, sobre los avances y retos para consolidar este 2026, el titular de la SEP señaló que, en el marco del Sistema de Bachillerato Nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la institución ha consolidado una política educativa centrada en la formación integral, el acompañamiento académico y el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, lo que ha permitido mejorar el desempeño escolar y ampliar las oportunidades educativas para las juventudes.

Esta política educativa, destacó, fortalece la formación en 67 carreras técnicas de 324 mil 335 estudiantes, atendidos por 14 mil 840 docentes en 313 planteles ubicados en el país. Además, recordó que durante 2025 la Beca Universal Benito Juárez apoyó a 4 millones 94 mil 419 estudiantes de bachillerato, con una inversión de 40 mil 131 millones de pesos.

Delgado Carrillo subrayó que la implementación del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) ha sido un eje fundamental para homologar aprendizajes, promover trayectorias educativas flexibles y fortalecer habilidades socioemocionales y pensamiento crítico, contribuyendo a mejores resultados académicos en todo el subsistema.

Asimismo, resaltó la actualización permanente de la oferta educativa y la incorporación de nuevas formaciones técnicas alineadas a sectores estratégicos y a las demandas del desarrollo productivo del país, lo que incrementa la pertinencia de los estudios y refuerza la vinculación entre la educación técnica y el mercado laboral.

Añadió que la incorporación progresiva de laboratorios virtuales, el fortalecimiento de la orientación educativa y el desarrollo de estrategias de nivelación académica han ampliado el acceso a entornos de aprendizaje innovadores y han contribuido a mejorar el aprovechamiento escolar.

Finalmente, destacó que el impacto de programas federales como La Escuela es Nuestra (LEEN), la estrategia Escuelas Libres de Violencia y la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, fortalecen las condiciones materiales, el bienestar y la permanencia de las y los estudiantes en los planteles públicos.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, afirmó que la institución avanza de manera sostenida en el fortalecimiento de la permanencia y el logro educativo de las y los estudiantes de Educación Media Superior.

Señaló que, en el marco del Sistema de Bachillerato Nacional, el Conalep ha logrado avances relevantes en indicadores clave al cierre de 2025, como la reducción de la tasa de desafiliación, el incremento en la eficiencia terminal y la disminución del índice de reprobación, resultados que reflejan el impacto positivo de las acciones implementadas durante la presente Administración.

Prueba de ello, y con base en cifras nacionales consolidadas al cierre de 2025, señaló que en 2018 el Colegio contaba con una matrícula de 307 mil 859 estudiantes, mientras que en 2025 registra una capacidad de atención de 324 mil 335. Asimismo, el porcentaje de desafiliación escolar se redujo de 16.3% a 12.9%, lo que representa una disminución de más de 8 mil alumnas y alumnos que hoy permanecen en las aulas.

De manera paralela, destacó que la eficiencia terminal muestra un avance significativo al pasar de 50.18% en 2018 a 62.57% en 2025, lo que se traduce en más de 17 mil egresadas y egresados adicionales que concluyen oportunamente su formación técnica profesional. Este incremento sostenido confirma el fortalecimiento de las trayectorias educativas, la pertinencia de la oferta académica y el acompañamiento integral al estudiantado impulsados a lo largo de la Cuarta Transformación.

En conjunto, estos resultados consolidan un modelo de educación media superior más equitativo, con mayores oportunidades de permanencia y conclusión de estudios, y refrendan el compromiso del Estado mexicano con el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.

Concluyó que estos resultados son producto de una política educativa que atiende de manera directa las causas académicas, pedagógicas y socioemocionales que inciden en el abandono escolar, con especial énfasis en los primeros semestres, considerados una etapa crítica en la trayectoria formativa de las y los jóvenes.

JVR