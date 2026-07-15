“CNDH mintió, no nos consultó por informe”

Las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no pidieron, en ningún momento, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interviniera en la investigación de la desaparición de sus hijos con una nueva recomendación, como la que extendió la semana pasada y de la cual tampoco se les consultó, y que ahora se ubica como una regresión a los avances que se tenía y que, además, desvirtúa el objetivo de esta instancia pues en lugar de defender a las víctimas, ahora se pone del lado de las corporaciones castrenses, señaló el abogado de los familiares, Isidoro Vicario.

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En entrevista con La Razón, el representante jurídico de las madres y padres de los estudiantes calificó como “lamentable” la recomendación 208VG/2026 que emitió la CNDH, debido a que hace replanteamientos de los hallazgos sin haber consultado a las familias, con las cuales, sostuvo, no ha habido acompañamiento durante los últimos años.

“No, no hubo ningún acercamiento. Ni siquiera fueron notificados los padres ni nosotros como sus representantes en ese sentido, sino que tuvimos información ya cuando la CNDH subió en su página la recomendación. Y eso es una falta de respeto también para los padres y madres de los 43”, reclamó.

Contrario a lo que se argumenta entre las 867 páginas del informe, donde se afirma que este replanteamiento del caso partió de quejas interpuestas por los padres y madres, Vicario sostuvo que en la última reunión sostenida con la comisión en 2021 nunca se pidió lo que hoy se presenta, sino que se expresó una molestia con el balance que en aquel momento se emitió por parte de la oficina específica que se creó para atender este caso y que fue a partir de la que se marcó distancia.

“En ningún momento se planteó de que a petición de los padres querían que la CNDH volviera a intervenir, volviera a reiniciar la investigación, volviera a reencauzar una investigación para el caso de Ayotzinapa. No fue así. No se ha tenido prácticamente acercamiento de la CNDH con los padres desde la primera recomendación que se emitió. Sí, sí (mintió)”, dijo.

Hasta ahora, añadió, no se ha analizado escalar el asunto a una demanda, porque no se “enfrascarán” en un asunto que no les ayudará a conocer el paradero de sus hijos. Mientras tanto, afirmó que el único acuerdo tomado es “no caer en el juego de la CNDH”.

Sostuvo que lo que persiste dentro del grupo de las familias es una molestia por la inclinación que mostró este organismo al ofrecer una narrativa que deslinda de responsabilidades al Estado y al Ejército como institución. Dado esto, consideran que se deforma el objetivo con el que fue creado: defender a las víctimas.

“Se lamenta que, siendo una institución que tendría que velar por los intereses de las víctimas, y más en un caso tan emblemático, grave, complejo, que rebasó la frontera mexicana, como el caso Ayotzinapa, se tenga un papel de esta naturaleza… Desvirtúa la finalidad por la que fue creada. Lejos de ponerse del lado de las víctimas se pone del lado de los perpetradores. Ahora, la CNDH se convierte en una institución defensora de las instituciones castrenses y eso es complicado”, dijo.

Reiteró que hasta la última reunión que tuvieron con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no hubo avances en las indagatorias, por lo que se mantiene la expectativa de que en la reunión que se sostendrá a finales de julio, según lo contemplado, es que ahora sí se les muestre mayor información sobre la desaparición de los jóvenes ocurrida hace casi 12 años.