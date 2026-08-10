GAM: unidad antes que fractura

Entre quienes conocen a detalle de los asuntos políticos de la Ciudad y en particular de los procesos morenistas que están por entrar a etapas más complejas, nos dicen que algo ya empezó a moverse en la Gustavo A. Madero. Y es que mientras Morena enfrenta el reto de procesar sus diferencias internas, ya hay quien ha decidido tomar iniciativas que pueden ser relevantes para evitar fracturas o juego sucio. Resulta que el alcalde Janecarlo Lozano decidió adelantarse y reunió a legisladores, concejales y consejeros para colocar una idea que, les dijo, debe estar por encima de cualquier aspiración personal: la unidad. Es sabido que la GAM ha sido y es actualmente uno de los bastiones más importantes de la izquierda en la Ciudad. Así que el alcalde parece haber entendido que la siguiente batalla no comienza en las urnas, sino evitando que el movimiento se fracture desde dentro. Ya se verá si otros toman iniciativas similares y se asumen como coadyuvantes relevantes del proceso o si están dispuestos a asumir los costos de batallas entre grupos políticos hermanos en sus demarcaciones. Pendientes.