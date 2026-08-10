Policías capturan a ocho en un intento de despojo en la GAM

HAY DOS mujeres entre las personas detenidas en la Gustavo A. Madero, ayer

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a ocho personas, presuntamente, implicadas en el delito de despojo de un inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La dependencia capitalina informó que, como parte del plan de acción inmediata a este tipo de ilícitos, uniformados atendieron la denuncia por un posible intento de arrebato de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Norte 15 A y Poniente 116, colonia Magdalena de las Salinas.

El Tip: La SSC tiene un protocolo de acción inmediata a denuncias por despojo en los números 911 y 5553458120.

En el sitio, donde unos sujetos intentaban entrar al domicilio y otros mantenían una riña, una mujer de 43 años explicó a los oficiales que el inmueble es de su mamá y lo renta. Contó que se dio acceso a un grupo de personas que, supuestamente, haría labores de limpieza, pero ya dentro presentaron un supuesto documento por el presunto delito de despojo.

La afectada detalló que los sospechosos dijeron que, por esa razón, no la dejarían entrar y cambiarían las chapas de las puertas. Esto desató una riña.

“Ante estos hechos y con la autorización de la propietaria, los oficiales ingresaron al domicilio y detuvieron a ocho personas, además, conforme a los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva”, indicó la SSC.

10 casos de despojo se registran diario desde 2019

Los elementos de seguridad aprehendieron a cinco hombres de 39, 35, 29, 27 y 24 años, así como a tres mujeres de 41, 30 y 29 años.

Como parte del reforzamiento de la estrategia de la administración capitalina para atender este crimen, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aunció que entre ellas está el dar una respuesta más rápida ante cualquier denuncia.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el Gabinete contra los Despojos han sido atendidos mil 32 casos relacionados con este delito, de los cuales 644 fueron civiles y 388 se catalogaron como presuntos despojos. Del total de casos identificados como ilícito, en 185 hechos las autoridades restituyeron los inmuebles y en 84 aseguró los predios.

El Gobierno local afirmó el pasado 5 de agosto que, hasta ese momento logró la aprehensión de 46 personas relacionadas con el delito de despojo. Después de esa fecha agentes de seguridad han detenido a más sospechosos.

“Que quede muy claro: en la Ciudad de México no habrá espacio para las redes de despojo ni para los cárteles inmobiliarios. Quien pretende enriquecerse, arrebatando a una familia el patrimonio construido con años de trabajo, encontrará toda la fuerza del Gobierno actuando con firmeza.

“Frente al despojo, este Gobierno actuará con toda la fuerza de la ley y de las instituciones”, sostuvo Brugada Molina en conferencia la semana pasada.