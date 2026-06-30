Inglaterra vs. RD del Congo: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

República Democrática del Congo disputa su primer Mundial y ya logró instalarse entre las 32 mejores selecciones.

Inglaterra y República Democrática del Congo disputarán uno de los cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los ingleses llegan como favoritos tras dominar su grupo, mientras que los africanos buscarán prolongar la histórica participación que viven en su primera Copa del Mundo.

Los dirigidos por Thomas Tuchel finalizaron como líderes del Grupo L después de vencer a Croacia (4-2) y Panamá (2-0), además de empatar sin goles con Ghana. Del otro lado, el conjunto de Sébastien Desabre consiguió una histórica clasificación como uno de los mejores terceros tras empatar con Portugal (1-1), caer por la mínima ante Colombia (1-0) y derrotar 3-1 a Uzbekistán en la última jornada.

¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs RD del Congo?

El partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará este miércoles 1 de julio en el Estadio Atlanta.

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026.

Horario: 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Atlanta .

Transmisión: ViX Premium.

Inglaterra busca confirmar su favoritismo

Los Tres Leones volvieron a mostrar su poderío en la fase de grupos y llegan como uno de los equipos candidatos al título. Con Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka como referentes, Inglaterra anotó seis goles y únicamente recibió dos durante la primera ronda.

República Democrática del Congo, por su parte, vive el mejor momento de su historia futbolística. En su debut mundialista logró avanzar a la ronda de eliminación directa gracias a su triunfo sobre Uzbekistán y ahora intentará sorprender a uno de los favoritos para levantar la Copa del Mundo 2026.

Posibles alineaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Antony Gordon; y Harry Kane.

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cédric Bakambu y Yoane Wissa.

Este será el primer enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo en la historia de los Mundiales, por lo que ambos escribirán un nuevo capítulo en la competencia.

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