Gol de Quiñones contra Ecuador fue detectado por sismógrafo de CDMX

El gol de Julián Quiñones que encaminó el triunfo de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo hizo estallar de emoción a los miles de aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México, sino que también quedó registrado por un sismógrafo instalado en la capital del país.

La anotación del delantero mexicano desató una celebración masiva entre los asistentes al inmueble mundialista y, de acuerdo con los registros difundidos tras el encuentro, el salto simultáneo de los aficionados generó vibraciones que fueron detectadas por un sismógrafo ubicado en la Ciudad de México.

Aunque en redes sociales muchos usuarios aseguraron que “tembló” tras el tanto de Quiñones, especialistas han explicado en diversas ocasiones que este tipo de registros no corresponden a un sismo, sino a vibraciones superficiales provocadas por la actividad humana cuando miles de personas brincan al mismo tiempo.

El festejo del gol de Julián Quiñones quedó registrado

El momento ocurrió cuando Quiñones abrió el marcador frente a Ecuador, desatando la euforia de la afición mexicana que abarrotó el Estadio Ciudad de México para apoyar al Tricolor en su camino dentro del Mundial 2026.

La intensidad del festejo fue tal que los equipos de monitoreo sísmico captaron una señal coincidente con el instante de la anotación, un fenómeno que rápidamente se viralizó en redes sociales y recordó un episodio muy similar vivido hace ocho años.

Las imágenes del registro comenzaron a circular pocas horas después del encuentro, mientras aficionados compartían el curioso dato y celebraban que el gol del delantero mexicano “se sintió” incluso en los instrumentos de medición.

🇲🇽⚽️ El gol de Julián Quiñones ante Ecuador generó una señal que fue detectada por un sismógrafo instalado en la CDMX.



La estación Raspberry Shake ubicada en las inmediaciones del Estadio Azteca registró una vibración artificial coincidiendo con el momento de la anotación.… pic.twitter.com/Z72YGNZvkt — Azucena Uresti (@azucenau) July 1, 2026

Los sismógrafos son instrumentos altamente sensibles capaces de detectar pequeñas vibraciones generadas por actividades humanas, como conciertos, explosiones controladas o celebraciones multitudinarias, especialmente cuando ocurren cerca del lugar donde se encuentran instalados.

Por ello, el registro asociado al gol de Quiñones no significa que el tanto haya provocado un terremoto, sino que la energía generada por miles de aficionados saltando de manera simultánea fue suficiente para ser detectada por el equipo de monitoreo.

Un fenómeno que ya había ocurrido con el “Chucky” Lozano

No es la primera vez que un gol de la Selección Mexicana queda asociado a un registro sísmico.

Durante el Mundial de Rusia 2018, la anotación de Hirving “Chucky” Lozano frente a Alemania también provocó una celebración multitudinaria que fue detectada por instrumentos de monitoreo en la Ciudad de México.

En aquella ocasión, el entonces Instituto de Ingeniería de la UNAM explicó que la señal captada correspondía a un “sismo artificial” generado por la euforia colectiva de miles de aficionados y no a un fenómeno natural.

Ocho años después, el gol de Julián Quiñones frente a Ecuador volvió a repetir la historia, convirtiéndose en otro de esos momentos en los que la pasión de la afición mexicana quedó registrada, literalmente, por un sismógrafo.

Posible acuerdo entre el Napoli y el Chuky Lozano ı Foto: larazondemexico

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MSL