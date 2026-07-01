Clara Brugada pide celebrar el Mundial 2026 con responsabilidad en la CDMX.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad los triunfos de la Selección Mexicana en el Mundial, tras lamentar el fallecimiento de cuatro personas durante los recientes festejos en la capital. La mandataria anunció un refuerzo en las medidas de seguridad y la descentralización de los eventos para evitar futuras tragedias.

Estos lamentables decesos ocurrieron en el marco de una de las concentraciones más grandes en la historia de la ciudad, donde más de un millón 400 mil personas salieron a las calles para celebrar. Brugada Molina extendió sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que se investigarán los hechos para deslindar responsabilidades.

Fortalecen seguridad para próximo encuentro de la Selección Mexicana

Para el próximo encuentro de la Selección Mexicana, la administración capitalina fortalecerá los protocolos de protección civil, salud y seguridad. “Hacemos un gran llamado a celebrar con responsabilidad. Invitamos a la ciudadanía a evitar los excesos, a moderar el consumo de alcohol, a actuar con prudencia y estar pendiente de quienes nos acompañan", expresó Brugada Molina.

La estrategia incluye la descentralización de los festejos, una medida que ya se implementó con éxito en la pasada jornada, con 60 espacios alternativos como el Zócalo y 18 festivales futboleros que reunieron a 484 mil asistentes, además de Paseo de la Reforma y otros puntos que concentraron a 820 mil personas. El objetivo es reducir los riesgos asociados a las grandes aglomeraciones.

El operativo anterior movilizó a más de 35 mil servidores públicos y 15 mil policías, quienes atendieron a más de 700 personas por servicios de salud. Se implementaron acciones como la Ley Seca en zonas clave y el cierre de estaciones del Metro para evitar mayores concentraciones. “Si esto no se hubiera hecho, hubiéramos tenido una situación mayor“, afirmó la Jefa de Gobierno, destacando la complejidad de gestionar multitudes.

Fiscalía de CDMX inicia investigación por muerte de 4 personas

El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que las cuatro víctimas fatales incluyen a una mujer de 19 años, un hombre de 44, y una mujer de 48, quienes fueron atendidos en diferentes puntos de la colonia Juárez. Un cuarto caso aún no ha sido identificado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició las investigaciones correspondientes.

La Secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, precisó que tres de los decesos fueron por asfixia, mientras que el cuarto fue un hombre que ingresó al hospital por un ataque epiléptico y sangrado digestivo. Se brindaron mil 615 atenciones médicas en diversos puntos de festejo.

No hay palabras que puedan consolar los hechos que se dieron el día de ayer. Lo que debió ser un día alegre y de ilusión para nuestra ciudad se convirtió en una tragedia dolorosa para familias.



A sus seres queridos les abrazo con el alma; comparto su dolor y les reitero que no… pic.twitter.com/yf5DULQMfK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

“Hago un llamado a vivir esta fiesta cuidándonos”

Ante la magnitud de la celebración pasada, considerada la más grande en la historia de la capital, las autoridades insisten en la importancia de la cultura del cuidado colectivo.

“Hago un llamado a vivir esta fiesta cuidándonos mutuamente. Construyamos una cultura del cuidado en concentraciones multitudinarias”, enfatizó Brugada Molina.

El Gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y visitantes, asegurando que se continuarán ajustando los protocolos para garantizar que los festejos deportivos sean momentos de alegría y convivencia, libres de incidentes lamentables.

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JVR