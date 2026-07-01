Fuerte lluvia afecta Calzada Ignacio Zaragoza en CDMX; activan alerta amarilla

Una intensa lluvia afectó este miércoles 1 de julio de 2026 a la Ciudad de México y al Estado de México, por lo que ya se registran encharcamientos en distintas vialidades.
El fenómeno meteorológico profundizó los estragos de las precipitaciones registradas el día de ayer en la región central del país.
Hay encharcamiento en Calzada General Ignacio Zaragoza
La lluvia con granizo también generó complicaciones en la infraestructura vial de la capital del país.
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Se registraron encharcamientos sobre la Calzada General Ignacio Zaragoza con dirección al Poniente. La afectación vial se localizó específicamente a la altura de la calle Octavio Paz.
Dicho punto de inundación se ubica en la zona oriente de la Ciudad de México.
Activan alerta amarilla
En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en la capital. La medida se aplicó debido a la intensificación de vientos con rachas fuertes.
El aviso comprende la tarde y la noche del miércoles 1 de julio de 2026. La alerta amarilla rige para 8 alcaldías específicas de la Ciudad de México.
Las demarcaciones bajo alerta son:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
El periodo de validez de esta alerta abarca desde las 16:05 hasta las 23:00 horas.
Riesgos por vientos fuertes
El reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos prevé vientos fuertes de 50 a 59 kilómetros por hora, con lo que se espera la caída de ramas, árboles y lonas en las vías públicas.
Las autoridades pidieron a la población mantenerse informados en canales oficiales y evitar salir si es posible.
Los encharcamientos y los vientos fuertes seguirán bajo monitoreo constante en las próximas horas.
Las 8 alcaldías y los 8 municipios mexiquenses concentran la atención de las brigadas operativas.
Impacto en el Estado de México
En las redes sociales, un video registró la intensidad de la caída del agua en territorio mexiquense durante la tarde.
Esta situación provocó encharcamientos en vialidades de 8 municipios pertenecientes al Estado de México.
Las afectaciones viales se concentraron en los municipios de Toluca, Zinacantepec y San José del Rincón.
Asimismo, se reportaron afectaciones en Temoaya, Lerma, El Oro, Ocoyoacac y Villa Victoria.
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JVR