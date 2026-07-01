CDMX evalúa saldo de movilidad y seguridad tras festejo masivo por triunfo de la Selección Mexicana

La Ciudad de México vivió una jornada histórica con más de 1.4 millones de personas celebrando en sus calles tras el partido de la Selección Nacional. La Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina presentó un balance integral de movilidad, seguridad y servicios públicos. Se brindaron 1,615 atenciones médicas y 28 traslados hospitalarios; lamentablemente, cuatro personas fallecieron en Reforma, un hecho ya investigado.

Brugada Molina calificó el evento como “la concentración más grande de multitudes en la historia de nuestra ciudad y probablemente de todo el país”, destacando que “más de 1 millón 400 mil personas salieron a celebrar”. Subrayó el “éxito rotundo de ese mundial social” en la capital.

Para garantizar seguridad y orden, se desplegaron más de 15,000 policías y 1,100 servidores públicos civiles, controlando flujos y conteniendo la venta informal de alcohol. Se decomisaron 6,528 latas de cerveza y 151 botellas de licor, y seis establecimientos fueron suspendidos por violar la ley seca. En movilidad, el Metro Línea 2 transportó a 205,445 pasajeros con horario extendido, y otros sistemas movilizaron a más de 62,951 usuarios.

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La Secretaría de Salud Pública detalló que las atenciones médicas se debieron a contusiones, fracturas, esguinces, crisis de ansiedad e intoxicaciones etílicas. Los decesos incluyeron a tres personas por asfixia y un varón por paro cardiorrespiratorio tras un estatus epiléptico, todos en las cercanías de Reforma. La Comisión de Atención a Víctimas activó esquemas de acompañamiento para las familias afectadas.

Operativo Tlaloque desaloja 15 millones de metros cúbicos de agua

El Operativo Tlaloque de la Secretaría de Gestión Integral del Agua fue clave ante un récord histórico de lluvias, desalojando más de 15 millones de metros cúbicos de agua. Con 200 ingenieros y equipos de bombeo, se evitaron afectaciones graves en Reforma y el Estadio Azteca.

Finalmente, 3,000 operarios de limpia trabajaron 24 horas para recolectar residuos. La Jefa de Gobierno exhortó a la ciudadanía a la moderación y al cuidado mutuo para los próximos encuentros, reiterando el compromiso con la corresponsabilidad en la capital.

En el @GobCDMX nuestra prioridad absoluta es garantizar que cada persona que salga a celebrar regrese sana y salva a casa.



Por eso, de cara a la jornada de este domingo, hemos reforzado por completo los protocolos de seguridad, salud y protección civil en cada espacio público… pic.twitter.com/G3B9lhv0D2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 2, 2026

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JVR