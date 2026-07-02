Clara Brugada promulga Ley de Cuidados en CDMX y anuncia construcción de 100 nuevas Utopías

La Ciudad de México marca un hito en protección social al promulgar la Ley del Sistema Público de Cuidados. Esta legislación, publicada en la Gaceta Oficial, garantiza a todas las personas el derecho a cuidar, ser cuidadas y al autocuidado, saldando una deuda histórica con millones de mujeres capitalinas.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el acto, destacando que la capital se convierte en la primera ciudad del mundo en establecer en su Constitución la erradicación de la división sexual del trabajo. Este avance representa un parteaguas en la emancipación femenina y fortalece la revolución de los cuidados.
Brugada Molina enfatizó que la ley es fruto de un consenso democrático, aprobada unánimemente por el Congreso capitalino. “Estamos escribiendo una nueva página en la historia de los derechos de la ciudad: la página de la revolución de los cuidados", afirmó la mandataria.
GCDMX estrena Ley de Cuidados
La coordinadora Residente de la ONU, Allegra María del Pilar Baiocci, reconoció el liderazgo de la CDMX, enviando un “mensaje poderoso a toda la región latinoamericana”. Representantes del Congreso local destacaron el consenso político y social para atender las necesidades familiares, beneficiando a más de seis millones de personas.
Clara Brugada anuncia la construcción de 100 nuevas Utopías
Para su implementación, la Jefa de Gobierno anunció la construcción de 100 nuevas Utopías, 200 Casas de las Tres R, 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, 200 Casas de Día para Personas Mayores y 200 espacios para personas con discapacidad. Esta infraestructura atenderá a más de 100 mil personas anualmente.
Además, la capital contará por primera vez con un sistema obligatorio de educación inicial para las infancias. Se instruyó a la Secretaría de Bienestar a elaborar la primera contabilidad oficial del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, visibilizando una labor históricamente invisible.
Esta Ley de Cuidados busca desfamiliarizar, desmercantilizar y redistribuir el trabajo de cuidados, combatiendo la pobreza de tiempo que enfrentan las mujeres. La Ciudad de México reafirma así su posición de vanguardia, abriendo brecha en la construcción de un sistema público de cuidados ambicioso y un nuevo pilar del estado social de derechos y bienestar.
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JVR